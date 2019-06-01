فنادق رأس الخيمة تطرح خصومات مبكرة استعداداً لعطلة العيد

المصدر: رأس الخيمة - البيان

كثف القطاع الفندقي في رأس الخيمة استعداداته لاستقبال عيد الفطر المبارك، من خلال طرح مجموعة من العروض والخصومات على أسعار الغرف وحجوزات المطاعم في إطار المنافسة لاستقطاب أكبر عدد من النزلاء، واستكشاف المواقع التراثية والتاريخية والشواطئ الخلابة ليتمتعوا بتجربة لا تنسى خلال عطلة عيد الفطر المبارك، ويأتي ذلك في ضوء الشعبية المتزايدة التي تحظى بها الإمارة بين سكان دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي والزوار من مختلف أنحاء العالم.

وأوضح هيثم مطر، الرئيس التنفيذي لهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة، أنه نظراً لتنوع العروض السياحية التي توفرها إمارة رأس الخيمة وسهولة الوصول إليها وشعبيتها المتنامية، فإننا نترقب قدوم عدد كبير من الزوار إلى الإمارة وارتفاع معدلات إشغال الفنادق خلال عطلة العيد المقبلة، إذ يمكن للزوار اختبار مغامرات عالمية المستوى، والتمتع بتجارب فاخرة، أو ببساطة الاسترخاء مع أفراد عائلتهمة.