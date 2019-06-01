«كارما» تحصد 4 جوائز عالمية

المصدر: براغ - البيان

حصدت شركة «كارما» المتخصصة في خدمات رصد وتحليل معلومات الإعلام، على أربع جوائز في الحفل الذي أقامته الرابطة الدولية لقياس وتقييم الاتصالات في العاصمة التشيكية براغ.

وتوزعت الجوائز بين ذهبية عن «أفضل استخدام لإطار القياس» وفضّيتين عن «أفضل قياس لاتصالات المستهلكين» وعن «جائزة اللغة السهلة للبساطة في قياس فعالية الحملات وإعداد التقارير» وبرونزية عن «أفضل استخدام لقياس وسائل التواصل الاجتماعي،» ليرتفع عدد الجوائز التي حصلت عليها كارما منذ بدء مشاركتها في عام 2011 إلى 25 جائزة.

وقال مازن نحوي، الشريك الإداري لشركة كارما: «لقد تم ترشيحنا أكثر من 60 مرة منذ 2011، ثلاث منها لجائزة (وكالة العام) وقد فزنا خلال هذه الفترة بـ25 جائزة بما فيها الجائزة العالمية الكبرى والجوائز البلاتينية، مما يشكّل الدليل الدامغ على جودة العمل الذي نقوم به والقيمة المضافة التي نقدمها لعملائنا».

وأضاف: «تعتبر جوائز أميك أهم اعتراف عالمي بجودة عملنا في قياس الوسائط» وهنّأ فريق كارما على بذلهم جهودًا جبارة لخدمة العملاء والاهتمام بهم. ومنذ 2010، أخذت كارما على عاتقها مهمة تزويد عملائها بما يلزمهم من خلال استخدام أحدث التقنيات، والخبرات الواسعة في قياس الأداء الإعلامي.