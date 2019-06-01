4.3 % نمو حركة المسافرين جواً خلال أبريل

المصدر: دبي - البيان

كشف الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) عن نتائجه العالمية لحركة المسافرين جواً بحسب بيانات أبريل 2019، والتي تظهر ارتفاعاً في الطلب بنسبة 4.3% مقارنة مع أبريل 2018.

وحققت السعة نمواً بنسبة 3.6% وارتفع عامل الحمولة بواقع 0.6 نقطة مئوية ليصل إلى 82.8%، وهو ما شكل رقماً قياسياً بالنسبة لشهر أبريل، متجاوزاً الرقم القياسي السابق والبالغ 82.2%.

وسجل أبريل أرقاماً قياسية على صعيد عوامل الحمولة الإقليمية في أفريقيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية، كما تعذر إجراء المقارنة بدقة تامة نظراً لمصادفة عطلة الفصح في 1 أبريل عام 2018، بينما جاءت في فترة لاحقة من الشهر هذا العام.

وقال أليكساندر دو جونياك المدير العام والرئيس التنفيذي للاتحاد الدولي للنقل الجوي: «شهدنا ارتفاعاً قوياً ولكن غير استثنائي في الطلب على السفر الجوي خلال أبريل، ويعزى ذلك إلى توقيت عيد الفصح، إلى جانب تباطؤ الاقتصاد والتجارة العالميين في ظل الخلافات بخصوص التعاريف وغيرها من الشؤون التجارية، ما أدى إلى انخفاض أرقام هذا العام عن نظيرتها العام الماضي، كما أسفر عن الأداء العالي للناقلات الجوية في إدارة استخدام الطائرات، عن تسجيل أرقام قياسية على صعيد عوامل الحمولة».

وشهد شهر أبريل زيادة في معدل الطلب العالمي على الرحلات الجوية بنسبة 5.1% مقارنة بشهر أبريل 2018، وسجلت كافة المناطق زيادة في الحركة الجوية قياساً بالعام الماضي، مع تصدر الناقلات الجوية الأوروبية. كما ارتفعت السعة الإجماليّة بنسبة 3.8%، وانخفض عامل الحمولة بواقع 1.1 نقطة مئوية إلى 82.5%.

وسجلت الناقلات الجوية الأوروبية ارتفاعاً في حركة المسافرين بنسبة 8.0% خلال نوفمبر مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وبارتفاع ملحوظ عن النمو الذي سجله شهر مارس والذي بلغ 4.9%.

ويعتبر هذا أعلى نمو شهري منذ ديسمبر الماضي، غير أن إيرادات المسافر عن الكيلومتر الواحد ارتفعت بنسبة 1% (مع أخذ الظروف الموسمية في الحسبان) منذ نوفمبر 2018، ما يشير إلى أن المناخ الاقتصادي والتجاري العالمي أثّر سلباً على الطلب، ولاسيما في خضم حالة انعدام اليقين المحيطة بالبريكست. كما ارتفعت السعة بنسبة 6.6%، وارتفع عامل الحمولة بواقع 1.1 نقطة مئوية ليصل إلى 85.7%، وهو الأعلى بين المناطق كافة.