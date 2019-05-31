«دبي التجاري» أفضل بنك لإدارة النقد في الإمارات

المصدر: دبي - البيان

أعلن «بنك دبي التجاري» عن فوزه بجائزة «أفضل بنك لإدارة النقد في الإمارات» لعام 2019، من قبل مجلة Global Banking and Finance Review، والتي تتخذ من لندن مقراً لها.

وتكرم جوائز المجلة البنوك والمؤسسات المالية التي حققت نتائج استثنائية، والذين يظهرون أداء مثالياً يحتذى به في مجال خبرتهم في قطاع البنوك والتمويل، حيث يتم اختيار الفائزين بناء على عملية تحكيم صارمة من قبل رواد الصناعة والتي تتضمن العديد من المعايير كمجموعة المنتجات المصرفية، وخدمة العملاء، وتجربة العملاء، وإمكانية الوصول إلى الخدمة.

وقال الدكتور بيرند فان ليندر، الرئيس التنفيذي لبنك دبي التجاري: «يسرنا الحصول على هذه الجائزة والتي تعكس ريادتنا وإنجازاتنا في مجال المدفوعات وإدارة النقد».