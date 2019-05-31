«طيران الإمارات» تشغل العملاقة إلى مسقط

المصدر: دبي - البيان

تستعد «طيران الإمارات» لصيف متميز في مسقط مع تشغيل رحلتين يومياً بطائرات A380 اعتباراً من 1 يوليو المقبل.

وسوف تعمل الرحلتان «ئي كيه 862/‏ 863» و«ئي كيه 864/‏ 865» بين دبي ومطار مسقط الدولي بالطائرات ذات الطابقين، لتصبح مسقط أقصر رحلة منتظمة لطائرة الإمارات العملاقة، بمسافة 340 كيلومتراً في كل اتجاه. وتُجسد رحلات A380 الجديدة إلى مسقط مدى المرونة التي تنتهجها طيران الإمارات في الاستخدام الأمثل للأسطول، والتزامها توفير تجربة سفر فريدة لركابها.

وتقدم الشيخ ماجد المعلا، نائب رئيس أول طيران الإمارات لدائرة العمليات التجارية، بالشكر إلى السلطات الحكومية في سلطنة عُمان وإلى إدارة مطار مسقط الدولي على دعمهم الدائم لطيران الإمارات. وقال: «سلطنة عُمان مهمة للغاية ضمن شبكة خطوطنا، ونحن نواصل العمل لتطوير عملياتنا فيها باستمرار لخدمة عملائنا على أفضل وجه.

ويعني تشغيل الطائرة A380 إلى مسقط أن المزيد من عملائنا سيحظى بفرصة تجربة منتجاتنا الرائدة في الصناعة، كما سيوسع خياراتهم وتفضيلاتهم عند تخطيط رحلاتهم».

جاهزية

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لمطارات عمان، الشيخ أيمن بن أحمد الحسني: «أثبت مطار مسقط الدولي جاهزيته لهذا الحدث الاستثنائي، وسوف يشكل استقبال الرحلات المنتظمة لهذه الطائرة العملاقة مكسباً لإثبات قدرة المطار الكبيرة لاستيعاب طائرة بهذا الحجم».

ويأتي قرار طيران الإمارات تشغيل طائرات A380 لخدمة مسقط بعد عام واحد من قيام هذه الطائرة برحلة لمرة واحدة إلى مطار مسقط الدولي احتفالاً بمرور 25 على إطلاق عمليات الناقلة في سلطنة عمان، وذلك في تأكيد جديد على جاهزية البنية الأساسية للمطار للتعامل مع الطائرة ذات الطابقين.

وتغادر رحلة طيران الإمارات الصباحية «ئي كيه 862» مطار دبي الدولي في تمام الساعة 8:25 صباح كل يوم، لتصل إلى مسقط في الساعة 9:40 صباحاً. وتقلع رحلة العودة «ئي كيه 863» من مطار مسقط الدولي في الساعة 11:25 صباحاً لتصل إلى دبي في الساعة 12:25 ظهراً.

أما رحلة بعد الظهر «ئي كيه 864» فتقلع من دبي يومياً في الساعة 4:10 عصراً، وتصل إلى مسقط في الساعة 5:25 مساءً. وتغادر رحلة العودة «ئي كيه 865» مسقط الدولي في الساعة 7:05 مساءً لتحط في مطار دبي الدولي في الساعة 8:15 مساءً.

سفر سهل

وسوف يوفر استخدام الطائرة ذات الطابقين لخدمة كلتا الرحلتين أمام رجال الأعمال والسياح من مسقط مزيداً من الفرص لمواصلة سفرهم بسلاسة على طائرات الإمارات A380 إلى مراكز الأعمال مثل نيويورك ولندن ومومباي وهونغ كونغ، بالإضافة إلى وجهات شعبية أخرى مثل لوس أنجليس وباريس وكوالالمبور وسنغافورة.

وطائرات الإمارات A380 التي ستخدم رحلتي مسقط مقسمة إلى ثلاث درجات: 429 مقعداً مريحاً في الدرجة السياحية في الطابق الأساسي، وفي الطابق العلوي 76 مقعداً يتحول إلى سرير مستو في درجة رجال الأعمال، و14 جناحاً خاصاً في الدرجة الأولى. ويستمتع الركاب في الدرجات الثلاث بنظام طيران الإمارات الفريد للمعلومات والاتصالات والترفيه الجوي، الذي يوفر أكثر من 4000 قناة مرئية ومسموعة.

وكانت طيران الإمارات قد أطلقت أول خدمة لها إلى مسقط في عام 1993 بمعدل أربع رحلات في الأسبوع باستخدام طائرة من طراز بوينغ 777-200. وتشغل حالياً ثلاث رحلات يومياً بين دبي ومسقط بطائرات البوينغ 777-300ER، وتوفر للمسافرين من السلطنة متابعة رحلاتهم بسهولة ويسر إلى أكثر من 150 وجهة عبر شبكة خطوطها العالمية الواسعة في الشرق الأقصى وأوروبا وأستراليا وأفريقيا والأمريكتين.