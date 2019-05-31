«دو» تطلق باقة تجوال مع مكالمات وبيانات إنترنت غير محدودة

المصدر: دبي - البيان

أعلنت دو، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، إطلاق باقة تجوال جديدة تشمل دقائق لإجراء مكالمات صوتية غير محدودة إضافة إلى 2.5 جيجابايت من البيانات للاتصال بالإنترنت صالحة لمدة 7 أيام مقابل 300 درهم. وتهدف دو من خلال الباقة إلى تمكين العملاء من التواصل بشكل سلس ومنحهم مستوى أعلى من المرونة أثناء سفرهم.

وتسعى دو من خلال باقتها إلى جعل تجربة السفر أسهل وأكثر متعة ومرونة من أي وقت مضى. ولن يحتاج العملاء الذين يشتركون في باقة التجوال الجديدة بعد الآن إلى الوقوف في طوابير لشراء شرائح اتصال محلية في البلدان التي يسافرون إليها، حيث سيكون بمقدورهم إجراء المكالمات أو التواصل مع أصدقائهم وعائلاتهم في دولة الإمارات أو الدول الأخرى من رقمهم الإماراتي وبأسعار معقولة.

كما يمكن للعملاء من خلال الباقة الجديدة الاتصال بالإنترنت أو إجراء مكالمات صوتية (للمكالمات الصادرة فقط) لحجز سيارة الأجرة أو التأكد من الحجز الفندقي الخاص بهم وذلك حال وصولهم إلى وجهتهم.

وقال فهد الحساوي، نائب الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة ــ خدمات الاتصال ــ دو: ندرك أهمية خدمات الاتصال للعملاء الذين يسافرون خارج الدولة بغرض السياحة أو العمل، لذا، نعمل على تصميم باقات تجوال تتمحور حول متطلبات العملاء. وتتوفر الباقة لعملاء دو الذين يسافرون إلى 47 دولة بما في ذلك دول الخليج والمملكة المتحدة والولايات المتحدة والبلدان الأوروبية ومصر. ويمكن لعملاء الآجل الاشتراك في الباقة الجديدة عن طريق إرسال رسالة U إلى الرقم 5102.