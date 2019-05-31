«مراكز الدكتور نيقولا وآسب» تفتتح مركزاً بـ«سوق الينابيع»

المصدر: دبي- البيان

تم مؤخراً افتتاح فرع جديد لمراكز دكتور نيقولا وآسب، المجموعة المتخصصة في مجال الصحة العامة وطب الأسنان، في «سوق الينابيع».

والفرع الجديد في «سوق الينابيع» يوفر قائمة متكاملة من الخدمات الطبية وخدمات طب الأسنان، ويتميز بموقعه المناسب الذي يتيح لجميع المقيمين في منطقة «الينابيع» وجوارها سهولة الوصول إليه.

وتشمل خدمات طب الأسنان صحة الأسنان للكبار والصغار، تقويم الأسنان، الحالات الطارئة المتعلقة بالأسنان وجراحة الفم، بالإضافة إلى علاج الحالات الخاصة، مثل حالات الشفة المشقوقة (الأرنبية)، اضطرابات المفصل الفكي الصدغي، الكشف عن سرطان الفم، وعلاجات اللثة. أما الخدمات الطبية فتشمل طب الأسرة العام، طب الأطفال، التوليد والأمراض النسائية، طب العظام والعلاج الطبيعي، عيادة الأنف والأذن والحنجرة، إلى جانب الأدوية التكميلية، مثل العلاج بالوخز بالإبر الطبية، التدليك العلاجي والباقات العلاجية الخاصة بالمرأة وتلك الخاصة بالرجل.

وفرع «سوق الينابيع» يقع في شارع الأفنان بمجمّع «الينابيع» السكني- الدور الأول. وهو مفتوح 7 أيام في الأسبوع من 8 صباحاً حتى 8 مساء.