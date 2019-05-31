فعاليات عائلية وأنشطة مرحة في ابن بطوطة مول بالعيد

المصدر: دبي - البيان

يحتفل ابن بطوطة مول بعيد الفطر عبر تقديم عروض تفاعلية من «مصباح علاء الدين السحري» على خشبة المسرح، وتشمل لقاء الشخصيات الكرتونية، وورش العمل الفنية والحرفية، والعروض الترفيهية المتجولة، وغيرها الكثير ابتداءً من أول أيام عيد الفطر المبارك وحتى 8 يونيو.

وستقام الاحتفالات بردهة الصين، وستقدم الرقصات التقليدية إضافة إلى عرض علاء الدين على المسرح، والذي سيقدم حكايات ساحرة تشمل الجنيات والبساط السحري ومدينة الخيال. كما سيستمتع الأطفال بمشاهدة 4 عروض يومية، يلي كل منها فقرة مقابلة الشخصيات الكرتونية علاء الدين والأميرة ياسمين والجني من الفيلم الكرتوني الشهير، كما سيحظون بفرصة التقاط الصور التذكارية بصحبتهم. وتقام الفعالية من 5:30 مساءً وحتى 8:30 مساءً ابتداءً من أول أيام الفطر.

كما يحظى الأطفال بفرصة المشاركة في ورش عمل الفنون والحرف اليدوية في ردهة الصين يومياً ابتداءً من الساعة 2 ظهراً حتى 10 مساءً. ويقدم ابن بطوطة مول العروض الترفيهية المتجولة خلال العيد، والتي ستتضمن مسيرة الحفل التنكري الملكي مقدمة من دائرة السياحة في دبي، وستضم شخصيات ترتدي أزياءً رائعة .