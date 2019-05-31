بائعو التجزئة على الإنترنت يفعلون دورهم في خدمة الصائمين

المصدر: دبي - البيان

أعلنت متاجر شوبنيك. كوم للتجزئة في الإمارات بيع 10,000 وجبة صحية من وجبات الإفطار التي وفرها سوق رمضان الليلي ابتداءً من 5 دراهم في يوم واحد. وتستمر الحملة إلى نهاية شهر رمضان الفضيل.

وقال راهول دوراجكار، المدير الإداري في شوبنيك. كوم: إن هذه المبادرة هدفت إلى بناء جسور المحبة والإخاء بين الناس، وتعزيز قيم العطاء والإيثار والتعاطف مع الآخرين في شهر رمضان المبارك، بالإضافة إلى ترسيخ المسؤولية الاجتماعية من خلال عروض واسعة من المنتجات والسلع الأساسية وكذلك العروض القيمة التي تعد جزءاً من برنامج العطاء الرمضاني. وسنواصل دائماً تطوير هذه العروض الترويجية.

وللوصول إلى عدد أكبر من الناس في رمضان، تعاونت شوبنيك. كوم مع أحد «المراكز المتكاملة» لتسجيل المركبات التابعة لهيئة الطرق والمواصلات، حيث قامت الشركة بتوزيع وجبات الإفطار على المحتاجين في منطقة القوز بدبي.

وأضاف دوراجكار: سعداء بالتعاون مع هيئة الطرق والمواصلات ومن المهم بالنسبة للشركات في الإمارات رد الجميل للمجتمع ليس فقط في رمضان ولكن بشكل دائم ومستمر لتحقيق هذه الغاية. ونرحب دائماً بالتعاون الاجتماعي مع جميع الجهات في الإمارات.

ويقدم موقع Shopinc.com مجموعة من وجبات الإفطار الصحية لمساعدة الصائمين من خلال صندوق الوجبة القيمة الذي يحتوي على 3 أنواع من الفاكهة وكيس من التمر والماء والعصير مقابل 4.99 دراهم. يحتوي صندوق الوجبة العائلية على 10 مواد غذائية تفي بحاجة أكثر من 6 أشخاص، كيلوغرام واحد من كل من الأرز والعدس والسكر والملح، و 4 لترات من الحليب الكريمي، و 1.8 لتر من الحليب العادي، و600 غرام من التمر الصحاري، و200 غرام لكل من الكركم والفلفل الحار و25 كيس شاي.

كما يحصل العملاء الذين يقومون بعمليات الشراء بين الساعة 7 مساءً و لغاية 7 صباحاً خلال شهر رمضان على خصم إضافي بنسبة 10٪ على جميع احتياجاتهم الأساسية عند استخدام رمز العرض الترويجي RAMADAN10. وتم إطلاق Shopinc.com في 2017، وهو متجر تجزئة للتجارة الإلكترونية يقدم أكثر من 15000 منتج من أفضل العلامات التجارية بدءاً من محلات البقالة الطازجة والسوبر ماركت والأزياء الأصلية ومستحضرات التجميل ومنتجات العناية للرجال والسيدات والإلكترونيات وأدوات المطبخ.