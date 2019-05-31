عروض رائعة تعزز جاذبية الإمارات خلال عيد الفطر

المصدر: أبوظبي - وام

بدأت الإمارات استقبال السياح القادمين إليها من مختلف دول العالم، لقضاء إجازة عيد الفطر السعيد والتمتع بالعروض التسويقية والترفيهية، التي توفرها بهذه المناسبة. وتسهم الإضافات النوعية المستمرة بقطاع الترفيه العائلي في ريادة الإمارات الإقليمية على مستوى السياحة العائلية وسياحة التسوق والترفيه.

واستعداداً لموسم الأعياد القادمة بدأت عدة معالم سياحية وترفيهية ومراكز التسوق والفنادق في الدولة الإعلان عن سلسلة من الأنشطة والعروض الخاصة بهذه المناسبة.

أبوظبي

وفي أبوظبي سيكون الجمهور على موعد مع باقة متنوعة من الفعاليات الفنية والترفيهية التي تستهدف الأطفال والأسر. وكشفت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي أن البرنامج الاحتفالي «هلا بالخليج» سيستهل سلسلة فعالياته بحفلة عيد الفطر التي تقام في 6 يونيو المقبل بمركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك» بمشاركة عدد من المطربين.

وتطرح مرافق جزيرة ياس عروضاً ترويجية بتخفيضات تصل إلى 25 % بالمدن الترفيهية والمطاعم والرحلات البحرية، إلى جانب حزمة من الفعاليات الترفيهية الرئيسية مثل الألعاب النارية والرحلات الجماعية بما يناسب توجهات السياحة العائلية التي تشكل الحصة الأكبر من السياحة الداخلية خلال عطلات الأعياد.

دبي

وأعلنت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة باقة فعاليات ترفيهية وتراثية وثقافية وعروض ترويجية تنتظر المقيمين والزوار في خلال عيد الفطر السعيد وتشمل حفلات موسيقية وفرصاً للفوز بأميال إضافية وغيرها الكثير. وتنطلق احتفالات «العيد في دبي» مع عروض الألعاب النارية والتي يمكن متابعتها في لامير في الساعة 9 مساء .

وفي السيف الساعة 9:30 مساء، فيما يقدم «ابن بطوطة مول» لزواره تجربة فريدة ستأخذهم في رحلة إلى عالم علاء الدين السحري. ويستضيف المركز 3 عروض مجانية ابتداء من 6 إلى 8 يونيو في الأوقات 5:30 مساء و7:30 مساء و8:30 مساء، كما ينظم عروضاً ترفيهية يومية في ساحة الهند من الساعة 2 ظهراً وحتى الساعة 10 مساء.

أما زوار «دبي فستيفال سيتي مول» فهم على موعد مع حدث مميز هذا العيد، حيث يشهد المركز تحطيم رقم قياسي مع عرض تخيل، والذي ستصاحبه عروض الألعاب النارية. ويقدم المركز هذا العرض مرتين يومياً خلال أول يومين من أيام عيد الفطر في الساعة 8 مساء والساعة 10 مساء ويمكن للزوار حضوره مجاناً.

ويكافئ دبي مول زواره بـ 2000 ميل من سكاي واردز عند إنفاق مبلغ 20000 درهم في متاجر مختارة حتى 8 يونيو فيما يمنح مول الإمارات زواره الفرصة للفوز بقسائم تسوق تبلغ قيمتها 5000 درهم عند إنفاق 600 درهم في متاجر مختارة بين 1 إلى 7 يونيو. ويحصل من ينفق 300 درهم خلال أول 3 أيام من العيد في السيف وسيتي ووك وذا بيتش وبلوواترز وبوكس بارك وذا أوتلت فيليدج على عيدية مراس وهي قسيمة شرائية قيمتها 100 درهم.

الشارقة

وتستقبل الشارقة عيد الفطر السعيد بسلسلة من الفعاليات التي تقيمها احتفاء بهذه المناسبة في مختلف الوجهات السياحية والترفيهية التابعة لها. وتوفر واجهة المجاز المائية مرافق عصرية ومسطحات خضراء وملاعب للأطفال بالإضافة إلى 16 مطعماً ومقهى ما يجعلها وجهة مثلى للراغبين في قضاء وقت ممتع برفقة الأهل والأصدقاء إذ تعكس الواجهة أسلوب تقديم كرم الضيافة الإماراتية الأصيل بروح عصرية.

وتعتبر «القصباء» إحدى الوجهات السياحية الأكثر شهرة على مستوى الإمارة وتشتمل على تنوع محبب للزائر ومرافق ترفيهية وخدمية، ضمن أعلى المستويات من مطاعم تقدم أشهى المأكولات، ومقاه عربية وأخرى غربية تلبي كل الأذواق ومرافق لألعاب الأطفال بالإضافة إلى اشتمالها على مسرح ومراكز فنية تتميز بتصميمها الخلاب.

عجمان

بدورها تضم إمارة عجمان العديد من الأماكن السياحية البارزة، التي تلبي شغف سياح المدينة في استكشاف ثقافتها والتمتع بجمال معالمها التاريخية، ومنها متحف عجمان الذي يعود تاريخه إلى القرن الـ 18 ويضم أقساماً عدة منها ما هو خاص بالآثار والمخطوطات وقسم الأزياء الشعبية وقسم للهدايا التذكارية وغيرها من الأقسام.

الفجيرة

وتمتلك مدينة الفجيرة العديد من عوامل الجذب السياحية التي تجعلها من أهم وجهات قضاء عطلة عيد الفطر، حيث تضم الكثير من المعالم التاريخية والمراكز العصرية للتسوق إلى جانب الفنادق والمنتجعات السياحية.

ويأتي كورنيش الفجيرة وحديقة عين مضب الكبريتية في مقدمة الأماكن السياحية في الفجيرة، فيما يتميز وادي الوريعة بكونه محمية طبيعية تحوي العديد من الحيوانات والطيور المتنوعة والنباتات البرية والحيوانات البرمائية.

وتنوعت في السنوات الأخيرة خيارات الإقامة عبر افتتاح مجموعة متنوعة من الفنادق والمنتجعات في مركز المدينة إضافة إلى شاطئ العقة في دبا، والذي يضم مجموعة من الفنادق ذات الـ5 نجوم.

رأس الخيمة

واتخذت إمارة رأس الخيمة الاستعدادات والترتيبات كافة من أجل استقبال الزوار الراغبين في تمضية إجازة عيد الفطر لاستكشاف المواقع التراثية والتاريخية والشواطئ الخلابة. وتقدم الإمارة لضيوفها قائمة غنية بالمعالم والتجارب المتميزة، بما يلبي جميع الأذواق ويمكن لمحبي المغامرة الاستمتاع بتجربة «جيل جيس فلايت» أطول مسار انزلاقي في العالم أو ممارسة رياضة الجولف في «نادي الحمراء للجولف» أو استكشاف التاريخ العريق في قلعة ضاية أو التمتع بالاسترخاء تحت أشعة الشمس على شواطئ رأس الخيمة.

أم القيوين

تطرح إمارة أم القيوين نفسها كأحد أفضل الخيارات أمام السياح والزوار لتمضية إجازة عيد الفطر، بفضل الباقة المتنوعة من الأماكن السياحية والترفيهية التي تضمها مثل حديقة الألعاب المائية «دريم لاند» ونادي أم القيوين الجوي بجوار الحديقة بالإضافة الى نادي أم القيوين للرماية ونادي أم القيوين للسيارات والنادي البحري ومركز ركوب الخيل.