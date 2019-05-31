تخفيضات العيد الكبرى لمدة 24 ساعة تعود إلى أبوظبي

المصدر: أبوظبي- البيان

أعلنت دائرة الثقافة والسياحة- أبوظبي عودة التخفيضات الكبرى لمدة 24 ساعة احتفاء بعيد الفطر المبارك، حيث يستفيد المقيمون والزوار على حد سواء من حسومات مجزية على مشترياتهم.

فضلاً عن باقة متنوعة من عروض التسوق على أرقى العلامات التجارية المتخصصة بالأزياء، والمجوهرات والأكسسوارات والمستلزمات المنزلية والأجهزة الكهربائية والمعدات الرياضية، وتبدأ التخفيضات الكبرى في تمام الساعة 10 صباحاً من يوم 5 يونيو وتستمر لغاية الساعة 10 من صباح اليوم التالي، وذلك جزء من مبادرة موسم عروض أبوظبي للتخفيضات.

ويشارك في التخفيضات أكثر من 500 متجر في 16 مركزاً تجارياً في مدينة أبوظبي ومنطقة العين، حيث يمكن للمتسوقين الذين يتطلعون للحصول على عروض استثنائية اختبار مهاراتهم وقدراتهم في التسوق خلال ماراثون التسوق الذي يستمر 24 ساعة، وتحمل هذه الفعالية بالإضافة إلى التخفيضات تجارب جديدة تناسب الجميع من مسابقات «تسوق واربح» والعروض الترفيهية وبرامج الأطفال.

حيث يستضيف «مارينا مول» عرض «نيكلوديون روكس» و«هيلي مول» برنامجاً تعليمياً للأطفال، بينما يكون زوار «دلما مول» و«المول- المركز التجاري العالمي» في أبوظبي، و«الجيمي مول» في العين على موعد مع مسابقات «تسوق واربح».

كما تنظم مراكز التسوق الأخرى عروضاً ترفيهية حية خلال العيد. وكانت دائرة الثقافة والسياحة- أبوظبي قد أطلقت موسم عروض أبوظبي في عام 2018 ضمن إطار جهودها الرامية لتوفير عروض وتجارب تسوق مميزة للمقيمين والزوار، بهدف تعزيز حضور العاصمة الإماراتية كوجهة سياحية عالمية.

المراكز المشاركة

وتشمل قائمة المراكز التجارية المشاركة في نسخة عام 2019 من عروض التخفيضات التي تنظمها دائرة الثقافة والسياحة- أبوظبي كلاً من ياس مول، والمول - المركز التجاري العالمي في أبوظبي، والجيمي مول، أبوظبي مول وبوادي مول، ودلما مول، والراحة مول، والوحدة مول، وبراري أوتلت مول، والفوعة مول، والخالدية مول، ومركز مدينة زايد التجاري، ومزيد مول، والمشرف مول، ومارينا مول.

فيما ستفتح مراكز أخرى مثل العين مول وسيتي سنتر مصدر، وديرفيلدز مول، وهيلي مول أبوابها لساعات إضافية حتى الساعة 3 فجراً من يوم 5 يونيو، بحيث يمكن للمتسوقين الاستفادة من التخفيضات خلال هذه الفترة.