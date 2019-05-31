1.7 مليار درهم إيرادات المنشآت الفندقية بأبوظبي في الربع الأول 2019

المصدر: أبوظبي - وام

ارتفعت قيمة إيرادات المنشآت الفندقية في أبوظبي إلى نحو 1.7 مليار درهم خلال الربع الأول من 2019 بزيادة نسبتها 16.1% تقريباً مقارنة مع 1.48 مليار درهم خلال الربع الأول من العام 2018.

وعكس النمو الكبير في إيرادات المنشآت الفندقية «فنادق وشقق فندقية» خلال الفترة من يناير وحتى مارس الماضيين، تواصل النشاط المتميز، الذي شهده القطاع منذ بداية العام الجاري، وذلك بحسب الأرقام الصادرة اليوم عن مركز أبوظبي للإحصاء.

وتصنف إمارة أبوظبي والإمارات بشكل عام من المناطق الجاذبة سياحياً على مستوى الشرق الأوسط، وذلك نظراً لما حققته من تطور عمراني وخدماتي في البنية التحتية الخاصة بالقطاع.

أظهرت جميع المؤشرات التي ترصد حركة المنشآت الفندقية في أبوظبي نشاطاً كبيراً، وهو الأمر الذي أسهم في زيادة قيمة العوائد خلال الربع الأول من العام 2019، فقد ارتفع عدد المنشآت إلى 169 منشأة مع نهاية مارس الماضي مقارنة مع 163 منشأة في الشهر ذاته من العام 2018.

كذلك فقد زاد عدد الغرف التي تضمنتها محفظة المنشآت الفندقية في أبوظبي إلى 33074 غرفة خلال الربع الأول من 2019 بنمو نسبته 5.1% مقارنة مع 31482 غرفة في مارس 2018. وعلى مستوى عدد النزلاء خلال فترة الرصد نفسها ارتفع من 1.285 مليون إلى 1.29 مليون نزيل في حين ارتفع عدد ليالي الإقامة من 3.42 ملايين ليلة إلى 3.51 ملايين ليلة، وهو ما أدى إلى رفع نسبة الإشغال من 78% إلى 79% في نهاية الربع الأول من العام الجاري.

ويتضح من خلال أرقام مركز الإحصاء زيادة نزلاء المنشآت الفندقية من حملة الجنسية الخليجية بنسبة 7.2% خلال الربع الأول من العام الجاري بعدما ارتفع عددهم إلى أكثر من 73 ألف نزيل، فيما نما النزلاء من الجنسية الأفريقية من غير الدول العربية بنسبة 22.9% ونحو 7.5% للجنسية العربية و16.3% لحملة الجنسية من أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية.

ويظهر التحليل الخاص بمصادر إيرادات المنشآت الفندقية أن الجزء الأكبر منها جاء من إيراد الغرف المرتفع إلى 972 مليون درهم خلال الربع الأول من العام، في حين وصل إيراد الطعام والشراب 587 مليون درهم ونحو 166 مليون درهم من الإيرادات الأخرى.