6.26 ملايين سائح تستقطبهم دبي خلال 4 أشهر بنمو 2.7%

المصدر: دبي - لؤي عبدالله

ارتفعت حركة السياحة الوافدة إلى دبي خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري بنسبة 2.79% لتصل إلى 6.26 ملايين سائح، مقارنة مع 6.09 ملايين سائح في الفترة ذاتها من العام الماضي وفقاً لإحصائيات دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي فيما وصل متوسط إشغال الفنادق إلى 83%.

وأظهرت الإحصائيات الرسمية ارتفاع الطاقة الاستيعابية لفنادق الإمارة خلال الفترة من يناير حتى نهاية أبريل الماضي لتصل إلى 118.44 ألف غرفة في 722 منشأة فندقية مقارنة بـ 110.2 آلاف غرفة ضمن 690 منشأة بنمو 7% في عدد الغرف و5% في عدد المنشآت.

وبلغ إجمالي الليالي الفندقية نحو 11.52 مليون ليلة مقارنة مع 10.96 ملايين ليلة بنهاية أبريل 2018، بمتوسط مدة إقامة قدره 3.5 ليال ووصل متوسط سعر الغرفة الفندقية إلى 493 درهماً بينما وصل متوسط العائد إلى 412 درهماً.

وبحسب البيانات سجل السوق العماني أعلى نسبة نمو محققاً 31% لتصل إلى 356 زائر منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية أبريل، وتصدرت الهند الأسواق الرئيسية من حيث عدد الزوار القادمين إلى دبي والذي وصل إلى 726 ألف زائر وحلت السعودية ثانية بـ 550 ألف زائر فيما وصل عدد الزوار من المملكة المتحدة إلى 439 ألف زائر وارتفع عدد الزوار الصينيين 10% إلى 369 ألف زائر.