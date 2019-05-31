«مبادلة» تستثمر في «جيت إيروايز»

المصدر: دبي-أشرف رفيق

ذكرت تقارير صحفية هندية أن شركة الاتحاد للطيران، التي تملك حصة في شركة جيت ايروايز المتعثرة مالياً يحتمل أن تجعل شركة مبادلة للاستثمار شريكاً استراتيجياً لها، وتستثمر في شركة الطيران الهندية.

وقالت صحيفة ماني كونترول الهندية إن الشريك الاستراتيجي يمكن أن يستحوذ على 20 % من أسهم شركة جيت ايروايز.

وسوف يتم مناقشة هذا الاستثمار في اجتماع هام بين الاتحاد للطيران ومجموعة هندوجاز وشركة اس بي أي، المقرض الرئيس لشركة جيت ايروايز. وقال مدير تنفيذي في شركة هندوجاز لصحيفة ماني كونترول إن شركة الاتحاد للطيران تريد أن تكون حصتها في جيت ايروايز 24.9 %، وتريد هندوجاز الاستحواذ على حصة قدرها 20%.