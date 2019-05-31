الإمارات وجهة للخبراء الرقميين

المصدر: دبي - البيان

أظهرت دراسة للإمارات جاذبية عالية للخبراء الرقميين، الذين يتطلعون للانتقال إلى الخارج لتحقيق التقدم الوظيفي، موضحة أن دبي وأبوظبي ضمن أكثر 10 مدن جاذبية للخبراء الرقميين في العالم.

وأوضحت الدراسة التي أجرتها مجموعة بوسطن كونسلتينج جروب وذا نيتويرك أن مراكز الأعمال والابتكار الرئيسية في دولة الإمارات تتمتع بريادتها كونها أكثر الوجهات الجاذبة للمواهب الرقمية في العالم وفي تقرير يستند إلى دراسة بي سي جي لعام 2019، بعنوان التعرف على توجهات المواهب الرقمية، احتلت دبي المرتبة السادسة بين أكثر المدن جاذبية للخبراء الرقميين، تلتها أبوظبي في المرتبة العاشرة.

وجرى في إطار الدراسة استطلاع رأي شمل أكثر من 27000 شخص في 180 دولة من ذوي الخبرة في مجالات متعددة.