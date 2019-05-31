«جيمس» تشتري أكبر مجموعة مدارس سعودية خاصة

المصدر: أبوظبي - رويترز

توسعت «جيمس للتعليم» الإماراتية بدخولها السعودية عبر شراء مجموعة معارف للتعليم، أكبر شركة خاصة تملك وتدير مدارس في المملكة، من خلال مشروع مشترك مع حصانة الاستثمارية.

وقالت جيمس، مجموعة التعليم التي تركز على الشرق الأوسط ومن بين مستثمريها بلاك ستون، في أكتوبر إنها قد تستثمر 800 مليون دولار مع حصانة على مدى السنوات العشر المقبلة لتطوير شبكة مدارس في السعودية. وقالت «جيمس» إنها وقعت اتفاقاً مع حصانة للاستحواذ على معارف، التي تضم مدارسها المحلية والدولية في السعودية أكثر من 22 ألف طالب. و«جيمس» مملوكة بحصة أغلبية لمجموعة فاركي في دبي، ولم تُفصح عن قيمة الصفقة. وقال دينو فاركي الرئيس التنفيذي لجيمس «استحواذنا على شركة معارف التي تملك 14 مدرسة، هو منصة لنا للانطلاق ».