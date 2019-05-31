«إرنست ويونغ»: فرص الاكتتابات في المنطقة لا تزال قوية

المصدر: دبي- البيان

أشار تقرير «إرنست ويونغ» للاكتتابات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الربع الأول 2019، إلى أن تقلبات الأسواق في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وفي أسواق الأسهم العالمية تدعو المستثمرين إلى توخي الحذر، إلا أن فرص الاكتتابات المزمعة في المنطقة لا تزال قوية.

وقال غريغوري هيوز، رئيس خدمات الاكتتابات في الشرق الأوسط لدى إرنست ويونغ: العديد من الشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تبدي اهتماماً بطرح أسهمها للاكتتاب العام، لا سيما تلك التي تسعى للوصول إلى مستثمرين أجانب وأسواق مال دولية، إلا أن تقلبات السوق أدت إلى تراجع نشاط الاكتتابات في الربع الأول من العام.

وأوضح أن الإصلاحات الاقتصادية ومبادرات تطوير السوق تنطوي على أهمية كبيرة بالنسبة لبرامج عمل بعض الحكومات الإقليمية، وخاصة في الإمارات والسعودية ومصر.