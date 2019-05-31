أوقات جمارك دبي تعلن مواعيد مراكزها خلال إجازة عيد الفطر

المصدر: دبي - البيان

أعلنت جمارك دبي أوقات العمل الرسمية في المراكز الجمركية التابعة لها خلال فترة إجازة عيد الفطر لتخليص البضائع، سواء للأفراد أو الشركات وفق مواعيد ملائمة لطبيعة عمل كل منها.

وستعمل إدارة مراكز جبل علي الجمركية في كل من مركز جمارك مدينة دبي اللوجستية (التفتيش) 24 ساعة، ومركز جمارك جبل علي (التفتيش) 24 ساعة، ومركز جمارك ميناء راشد (تفتيش) 24 ساعة، أما مركز جمارك جبل علي (العمليات) في 1ـ 2 يونيو من الساعة 9:00 صباحاً إلى 2:00 ظهراً، ومركز جمارك ميناء راشد (العمليات) 2 يونيو من الساعة التاسعة صباحاً إلى الثانية ظهراً ومركز جمارك آل مكتوم (الشحن الجوي) 24 ساعة.

وعلى مستوى إدارة المراكز الجمركية البرية، سيعمل مركز جمارك حتا الحدودي (24 ساعة) أما مركزا جمارك الميناء الجاف (تفتيش + عمليات) دوكامز (تفتيش + عمليات) في 2 يونيو من الساعة صباحاً 8:00 إلى 1:00 ظهراً. وستعمل المراكز الجمركية الجوية في كل من قرية دبي للشحن والمنطقة الحرة 24 ساعة، ومركز بريد الإمارات من 2 - 3 يونيو من الساعة 9 صباحاً إلى الساعة 2 ظهراً، أما مركز السلع والمعادن يستأنف الدوام الرسمي بعد إجازة العيد.

وعلى مستوى إدارة المراكز الجمركية الساحلية، سيكون العمل في مركز جمارك الخور ومرفأ ديرة (تفتيش) 24 ساعة، ومركز جمارك ميناء الحمرية (تفتيش) 24 ساعة، ومركز جمارك ميناء الحمرية (العمليات) طيلة أيام العيد من التاسعة صباحاً إلى الثانية ظهراً، ومركز جمارك الخور ومرفأ ديرة (العمليات) سيكون العمل من 1-3 يونيو من 8 صباحاً إلى 1 ظهراً، أما عمليات الخور البحرية والمراقبين سيكون العمل أيام 2 و3 و6 يونيو. وستعمل إدارتا الدعم الفني «قسم الوحدات الخاصة والبيانات الجمركية» 24 ساعة.