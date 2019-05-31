«داماك» تنتهي من مشروع «برج غالية»

المصدر: دبي - البيان

بدأ «برج غالية» للشقق المفروشة في استقبال السكان مع دخول المشروع مراحل التسليم النهائية. ويحتوي البرج، وهو لشركة «داماك العقارية»، على 727 شقة فاخرة مفروشة، ويقع في قلب مجمع قرية جميرا الدائرية.

وقال مدير عام العمليات في الشركة، علي سجواني: «برج غالية هو أول برج متوافق مع الشريعة الإسلامية نقدمه للسوق، ويأتي هذا البرج ليلبي حاجة السوق المتزايدة بخصوص توفير منازل فخمة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية».

وأضاف سجواني: «يقدم برج غالية أسلوب حياة مختلفاً، إذ تم بناؤه بشكل يتوافق مع رؤيتنا في توفير مساحات للعيش برفاهية. ويتألف البرج من شقق مفروشة مجهزة بكل مستلزمات الحياة الراقية، وسيلمس السكان اهتمامنا بأدق التفاصيل الخاصة بالتصميم الداخلي والمفروشات عندما ينتقلون إلى شققهم».

ويوفر «برج غالية» مرافق ترفيهية غير مختلطة، إذ يحتوي على مسابح وقاعات رياضية منفصلة للرجال والنساء. كما يقدم خيارات سكنية عدة تتنوع بين غرفة وغرفتين وثلاث غرف، مع مطبخ مجهز بالكامل، ومفروشات راقية في كافة الغرف.

وتابع: «نركز في داماك خلال العام الحالي على استكمال وتسليم المشاريع التي بدأناها سابقاً. ومع تسليم وحدات برج غالية، يصبح عدد الوحدات التي سلمتها الشركة أكثر من 25 ألفاً. ففي عام 2018 وحده، قمنا بتسليم 4.100 وحدات، وهو رقم قياسي بالنسبة لنا، ونتطلع خلال العام الحالي إلى كسر هذا الرقم عبر تسليم وحدات أكثر من البيوت الراقية والوحدات الفندقية».

ويقع «برج غالية» في قرية جميرا الدائرية، التي توفر جواً سكنياً عائلياً مريحاً بالقرب من مرافق حيوية مثل الحدائق والمدارس والجوامع، بالإضافة إلى قربه من المجمعين التجاريين.