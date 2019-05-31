«العربية للسيارات» تجدد دعمها لجمعية الإحسان بـ «رمضان أمان»

المصدر: دبي- البيان

جددت «العربية للسيارات»، شركة السيارات الرئيسية في «مجموعة عبد الواحد الرستماني» والوكيل الحصري لسيارات «نيسان» و«إنفينيتي» و«رينو» في دبي والشارقة والمناطق الشمالية، دعمها لـجمعية الإحسان الخيرية في حملتها الرمضانية «رمضان أمان» للعام السابع على التوالي.

وتهدف حملة «رمضان أمان» إلى التوعية حول القيادة الآمنة ودعم المساعي الحكومية لخفض معدلات الحوادث خلال الشهر الفضيل. وفي إطار دعم «العربية للسيارات» للحملة، يتطوع موظفو الشركة للعمل مع السلطات المحلية لتوزيع وجبات الإفطار على سائقي السيارات عند التقاطعات المرورية. وعمل موظفو الشركة هذا العام على توزيع الوجبات في سيتي ووك جميرا. وتأتي شراكة «العربية للسيارات» مع جمعية الإحسان الخيرية في إطار التزام الشركة الدائم تجاه المجتمع الذي تعمل فيه.