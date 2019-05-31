«الأنصاري للصرافة» توزع 10000 وجبة إفطار طيلة رمضان

المصدر: دبي - البيان

وزعت «الأنصاري للصرافة» 10,000 وجبة إفطار جاهزة على الفئات المحتاجة في دولة الإمارات خلال شهر رمضان المبارك، في إطار التزامها بمسؤولياتها المجتمعية والإنسانية، والتي تتزامن هذا العام مع احتفاء الإمارات بـ«عام التسامح».

وتندرج الخطوة في إطار المبادرة السنوية «إفطار الصائم» التي تستهدف إرساء قيم الخير والتلاحم والتعاطف والعطاء باعتبارها معاني سامية للشهر الفضيل ومبادئ راسخة في الإمارات. وتهدف مبادرة «إفطار الصائم» إلى إدخال الفرحة إلى قلوب أفراد المجتمع من العائلات والعمال الذين لا يملكون الإمكانات اللازمة من خلال تزويدهم بوجبات الإفطار خلال شهر الجود والبركة. وقامت «الأنصاري للصرافة» بتخصيص فريق عمل من موظفيها لتوزيع وجبات الإفطار الرمضانية في مختلف أنحاء الإمارات طيلة أيام الشهر الفضيل، مع الالتزام باتباع أعلى معايير النظافة والسلامة.