مبادرة لطلاب مؤسسة «مواهب من الناس الجميلين» بمناسبة عام التسامح

المصدر: دبي- البيان

احتفل مركز صحارى، واستوديو «مواهب من الناس الجميلين»- وهو استوديو فني لأصحاب الهمم ممن تتراوح أعمارهم من 16 عاماً فما فوق بحلول شهر رمضان المبارك عبر إطلاق مبادرة، تتماشى مع احتفالات الإمارات بعام التسامح، كما تسلط الضوء على أهمية الفن في توحيد الناس والمجتمعات.

وكجزء من المبادرة، قام طلاب «مواهب من الناس الجميلين» برسم شعار عام التسامح على لوحة قماش كبيرة في مركز صحارى، وذلك برفقة مجموعة من المتطوعين، وفريق من الاستديو، بالإضافة إلى وفد من «مركز الفنون اللامحدودة» من مدينة كالجاري الكندية. وبعد انتهائهم من اللوحة، كرّم المركز التجاري الطلاب بمنحهم فرصة للحصول على ما يودونه من ملابس العيد من متجر «ماتلان»، تلاه دعوة على الإفطار في مطعم «روسوز نيويورك بيزاريا».