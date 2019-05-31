«إتموست» أحدث عضو دولي في مركز دبي المالي العالمي

المصدر: دبي - أشرف رفيق

أصبحت شركة إتموست ويلث سوليوشن لإدارة الأصول والثروات أحدث الشركات العالمية التي تنضم إلى عضوية مركز دبي المالي العالمي، إذ حصلت على الضوء الأخضر من المركز لفتح مقر لها هناك، وفق ما ذكرنه مجلة إنترناشيونال إنفستمنت. وسوف يسمح الترخيص، الذي منحه مركز دبي المالي العالمي للشركة، بأن تتعامل مع البنوك وشركات الوساطة، وغيرها من الوسطاء المصرح لهم داخل وحول المنطقة لتوفير حلول لعملائهم.

وقال ديريك جيميل، الرئيس التنفيذي للشركة التي تتخذ من جزر مان مقراً لها، في بيان، إن توفير مركز لنا في مركز دبي المالي العالمي هو فرصة لنمو أعمالنا في منطقة استراتيجية حيوية لشركتنا، ونرى في هذا خطوة أولى لبناء وجود قوي في منطقة الشرق الأوسط والخليج.