افتتاح المدرج الجنوبي في مطار دبي الدولي

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت مطارات دبي عن افتتاح وتشغيل المدرج الجنوبي في مطار دبي الدولي بعد فترة طويلة من التخطيط والاستعدادات و٤٥ يوما من العمل الدؤوب لإنجاز اعمال التطوير والتحديث في الوقت المحدد لهذا المشروع العملاق في أكثر مطارات العالم ازدحاما.

وفي تمام الساعة السادسة من مساء اليوم الخميس، هبطت اول طائرة على المدرج الجديد - وهي من طراز بوينغ ٧٧٧ لطيران الامارات، معلنة إعادة العمل رسميا على المدرج الجنوبي وعودته لاستقبال الرحلات بشكل كامل.



الجدير بالذكر انه وخلال برنامج تجديد المدرج، أكثر من 18500 حمولة شاحنة من الخرسانة والأسفلت والمواد والموظفين تم نقلها من وإلى المطار وقد شهدت أوقات الذروة دخول أكثر من 90 مركبة بناء تخرج وتدخل من والى المطار في الساعة.



وقد عمل خبراء جدولة الرحلات على تحسين كفاءة العمليات بمدرج واحد مما ساهم الى تخفيض عدد الرحلات عبر مطار دبي الدولي خلال هذه فترة الصيانة بنسبة 32٪ فقط، وزادت الحركة في مطار دبي ورلد سنترال بنسبة 700% خلال تلك الفترة والذي أبدى العديد من العملاء وشركات الطيران عن إعجابهم بكفاءته وسهولته وسرعة السفر من خلاله.



وبينما تعود العمليات إلى طبيعتها في مطار دبي الدولي فإننا ننصح عملائنا بالتحقق مع شركة الطيران المسافرين على متنها من مطار المغادرة أو الوصول ومطار دبي ورلد سنترال.