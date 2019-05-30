خدمات شبكة الجيل الخامس متاحة الآن للاستخدام في الإمارات

المصدر: وام

أعلنت "اتصالات" اليوم أن خدمات شبكة الجيل الخامس 5G فائقة السرعة، أصبحت متاحة الآن لاستخدام جميع عملائها في دولة الإمارات، وذلك للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وبموجب هذا الإنجاز، بات بإمكان عملاء "اتصالات" ابتداء من اليوم الاستمتاع من خلال الهاتف الذكي ZTE Axon 10 Pro الداعم لهذه الشبكة، بسرعة فائقة تصل إلى 1 جيجابت في الثانية، وبزمن استجابة أسرع يصل إلى 1 مللي ثانية .. وسيتم الإعلان عن الهواتف الذكية الأخرى الداعمة لشبكة الجيل الخامس خلال العام الحالي.

وسيكون بإمكان جميع عملاء "اتصالات" سواء مشتركي الخطوط المدفوعة مسبقاً أو المشتركين بنظام الفاتورة الشهرية، أو مشتركي باقات الأعمال، الوصول إلى شبكة الجيل الخامس والتمتع بمميزاتها، باستخدام باقات البيانات الحالية.

كما ستوفر شبكة الجيل الخامس المتقدمة، قائمة لا حصر لها من الإمكانات والحلول والخدمات المبتكرة مثل تقنيات الواقع المعزّز والافتراضي، والتشغيل الآلي، والمركبات ذاتية القيادة، والروبوتات المتقدمة، والطباعة ثلاثية الأبعاد، والتكنولوجيا القابلة للارتداء.

وتبلغ سرعة الجيل الخامس 20 ضعفاً مقارنة بسرعة الجيل الرابع، وتوفر وقت استجابة أسرع، ما يتيح للمستخدمين تشغيل فيديو بدقة 4K في أي مكان وفي أي وقت، دون أي تأخر.

ويمكن لعملاء "اتصالات" تجربة خدمات الجيل الخامس واقتناء هاتف ZTE Axon 10 Pro عن طريق زيارة مارينا مول في أبوظبي، و دبي مول، حيث يمكن الحصول على الهاتف بخطة دفع ذكية من "اتصالات" بعقد مدته 12 أو 18 أو 24 شهرًا، بأسعار تبدأ من 241 درهماً فقط.