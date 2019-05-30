فندق في دبي يتكفل بالفاتورة إذا وصلت الحرارة 50 درجة

المصدر: البيان الالكتروني

سيُطلق فندق "W Dubai - The Palm" صفقة "Temperature Tracker" (تعقب درجة الحرارة)، التي من شأنها أن تتركك منتعشاً في هذا الصيف ، وإذا وصلت درجة الحرارة 50 فما فوق فإن الفندق يتكفل بالفاتورة .

وتمنح هذه الصفقة خصومات مبنية على درجة الحرارة في الخارج، فكلما زادت درجة الحرارة، تزيد نسبة الخصم التي يحصل عليها نزلاء الفندق.

وتأتي الخصومات على النحو الآتي:

30 إلى 34 درجة = خصم 20%

35 إلى 39 درجة = خصم 25%

40 إلى 44 درجة = خصم 30%

45 إلى 49 درجة = خصم 35%

50 درجة فما فوق = الفاتورة يتكفل بها الفندق

ونقل موقع CNN بالعربية عن المديرة العامة للفندق، آن سكوت قولها : "إنه برنامج صيفي، أردنا ترتيبه ليحتفل الأشخاص فيه بدرجات الحرارة الأكثر ارتفاعاً".

ولم تسنح للنزلاء تجربة صفقة " (تعقب درجة الحرارة)، " بعد، إذ أنها ستبدأ من 9 يونيو إلى 31 أغسطس من هذا العام.