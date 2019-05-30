فندق في دبي يتكفل بالفاتورة إذا وصلت الحرارة 50 درجة

سيُطلق فندق "W Dubai - The Palm" صفقة "Temperature Tracker" (تعقب درجة الحرارة)، التي من شأنها أن تتركك منتعشاً في هذا الصيف ، وإذا وصلت درجة الحرارة 50 فما فوق فإن الفندق يتكفل بالفاتورة .
وتمنح هذه الصفقة خصومات مبنية على درجة الحرارة في الخارج، فكلما زادت درجة الحرارة، تزيد نسبة الخصم التي يحصل عليها نزلاء الفندق.
وتأتي الخصومات على النحو الآتي:
30 إلى 34 درجة = خصم 20%
35 إلى 39 درجة = خصم 25%
40 إلى 44 درجة = خصم 30%
45 إلى 49 درجة = خصم 35%
50 درجة فما فوق = الفاتورة يتكفل بها الفندق
ونقل موقع CNN بالعربية عن المديرة العامة للفندق، آن سكوت قولها : "إنه برنامج صيفي، أردنا ترتيبه ليحتفل الأشخاص فيه بدرجات الحرارة الأكثر ارتفاعاً".
ولم تسنح للنزلاء تجربة صفقة " (تعقب درجة الحرارة)، " بعد، إذ أنها ستبدأ من 9 يونيو إلى 31 أغسطس من هذا العام.