«المشرق» يطلق خدماته عبر «واتساب»

المصدر: دبي - البيان

أعلن بنك المشرق إطلاق خدماته المصرفية عبر واتساب، تطبيق الرسائل الفورية الأشهر في العالم. وتتيح هذه الخدمة للعملاء الحاليين والمحتملين إمكانية التواصل مع البنك وإجراء المعاملات المصرفية البسيطة بسهولة وسلاسة.

ويوفر الابتكار الأحدث من المشرق طريقة أخرى يستطيع العملاء من خلالها التواصل مع البنك، بعد طرحه خدمة آبل Siri، وفيسبوك مسنجر في العام 2016. وتدعم الخدمة الجديدة اللغة العربية، كما تتيح للعملاء التواصل مع البنك عبر إرسال الرسائل الصوتية.

وسيتمكن العملاء مع خدمة واتساب الجديدة، من الدردشة مع البنك بمستويات عالية من الخصوصية والأمان لمعرفة رصيد حسابهم، وآخر المعاملات التي قاموا بها، وأسعار صرف العملات الأجنبية، فضلاً عن إمكانية التقديم للحصول على المنتجات والعثور على الخدمات القريبة مثل أجهزة الصراف الآلي والفروع.

وفضلاً عن ذلك، سيتمكن العملاء من خلال هذه الخدمة الجديدة من تقديم الشكاوى والاقتراحات والتواصل بشكل فوري مع أحد ممثلي البنك. وتعد هذه الخدمة الأكثر تطوراً من نوعها في المنطقة، إذ تتيح للعملاء إجراء المعاملات المصرفية البسيطة وإدارة أموالهم عن بُعد باستخدام هذه المنصة. ويتوقع بنك المشرق بأن يتطور التطبيق بمرور الوقت.

وانطلاقاً من رؤية حكومة الإمارات في جعل دبي أول مدينة ذكية في العالم، يعمل بنك المشرق على تمهيد الطريق في هذا المجال من خلال تقديم حلول مصرفية رقمية مبتكرة وبديهية، واستثمار 500 مليون درهم خلال السنوات الخمس المقبلة في سياق رحلته نحو التحول الرقمي.

وقال سوبروتو سوم، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس مجموعة الخدمات المصرفية للأفراد في المشرق: من خلال إتاحة الوصول عبر أكثر منصات الرسائل الفورية شهرة في العالم، سنتمكن من دعم عملائنا بصورة فورية وبشكل أفضل في كل مكان وفي أي وقت. وتتوفر خدمة الرسائل المصرفية الفورية هذه على مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع، وهي تقوم على «روبوت الدردشة» التفاعلي لتقديم المساعدة للعملاء.