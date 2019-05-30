رأس الخيمة تستضيف النسخة الأولى من «قمة السفر البلجيكية»

المصدر: رأس الخيمة ــ البيان

أطلقت هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة، أمس، النسخة الأولى من «قمة السفر البلجيكية» والتي ستقام على مدار 4 أيام حتى 1 يونيو في إمارة رأس الخيمة، وتعتبر القمة أول مؤتمر مشترك لنقابات قطاع السياحة والسفر البلجيكيين على المستوى الوطني، وتشهد حضور كل من جمعية وكالات السفر الفلمنكية، ونقابة المؤسسات الناطقة بالفرنسية.

وتستضيف القمة سلسلة من الجلسات الحوارية حول أربعة موضوعات رئيسية هي: الاستدامة؛ والتعليم؛ والتحول الرقمي؛ وتطوير الأعمال. كما يشارك في القمّة عدد من المتحدثين الرسميين من ضمنهم هيثم مطر الرئيس التنفيذي لهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة؛ ومورييل ماشيلز المدير الأكاديمي في مدرسة سولفاي بروكسل.