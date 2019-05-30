«الإمارات دبي الوطني» يتعاون مع «أمازون ويب سيرفيسز»

المصدر: دبي - البيان

أعلنت أمازون ويب سيرفيسز التابعة لشركة Amazon.com أمس تعاون بنك الإمارات دبي الوطني، معها لتعزيز ثقافة الابتكار داخل البنك والاستفادة من خدمات تعلم الآلة التي توفرها أمازون ويب سيرفيسز بهدف تقديم تجربة مصرفية مصممة خصيصاً لتلبية متطلبات كل عميل. وسيستفيد بنك الإمارات دبي الوطني أيضاً من الخدمات التي تقدمها أمازون ويب سيرفيسز مثل تحليل البيانات وإنترنت الأشياء ومعالجة اللغات الطبيعية وتقنيات متقدمة أخرى.

وتشكل مجموعة الخدمات الواسعة والعميقة التي تقدمها أمازون ويب سيرفيسز سبباً أساسياً من أسباب تعاون بنك الإمارات دبي الوطني أضف إلى ذلك عناصر الأمان والتحكم التي يمكن للبنك تحقيقها من خلال الحوسبة السحابية.