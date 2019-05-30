دبي تستقطب 20 ملياراً استثمارات أجنبية مباشرة في الربع الأول

كشف فهد القرقاوي، الرئيس التنفيذي لـمؤسسة دبي لتنمية الاستثمار، إحدى مؤسسات اقتصادية دبي، أن تدفقات رأس مال الاستثمار الأجنبي المباشر إلى دبي سجلت نمواً كبيراً مع مطلع العام الحالي، حيث بلغت قيمتها 20.2 مليار درهم في الربع الأول من 2019، وذلك بحسب بيانات «مرصد دبي للاستثمار الأجنبي المباشر» التابع للمؤسسة، لافتاً إلى أن هذه المعطيات تعكس استدامة واستمرارية النتائج القياسية التي حققتها دبي في عام 2018.

وتشمل قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الربع الأول صفقة استحواذ شركة «أوبر» على شركة «كريم» التي بلغت قيمتها 11.2 مليار درهم، وبذلك تصل نسبة النمو في قيمة رؤوس أموال الاستثمار الأجنبي المباشر خلال الأشهر الثلاثة الأولى من 2019 إلى 176.6% مقارنة مع الفترة نفسها من 2018 التي سجلت استثمارات بـ 7.3 مليارات درهم، وفي حال تم استبعاد قيمة الصفقة، تبلغ نسبة النمو 49%.

وتشكل رؤوس أموال الاستثمار الأجنبي في الربع الأول ما يقارب 52.4% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي استقطبتها دبي خلال العام 2018 بأكمله، مما يعكس الزخم الاستثماري الكبير الذي تتمتع به الإمارة في مجتمع المال والأعمال العالمي.

وأكد القرقاوي أن التوجيهات السديدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ومتابعة صاحب السمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي ورئيس المجلس التنفيذي، لتطوير بيئة الاستثمار في الإمارة بشكل مستمر وإضافة مزايا استراتيجية جديدة لمجتمع الأعمال والمستثمرين، ووضع أسس متينة لبيئة استثمارية عالمية في إمارة دبي تعزز تنافسية الأعمال وثقة مجتمع المستثمرين، تبلورت في مواصلة تحقيق إنجازات كمية ونوعية جديدة على صعيد استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر للإمارة.

وأشار إلى أن تدفقات رأس مال الاستثمار الأجنبي المباشر إلى دبي خلال الربع الأول 2019 توزعت على 118 مشروعاً استثمارياً بحسب بيانات «مرصد دبي للاستثمار الأجنبي المباشر» التحليلية التي ترصد المشروعات الاستثمارية الجديدة ومشروعات إعادة الاستثمار إلى جانب مشروعات الاندماج والاستحواذ والمشروعات المشتركة وغيرها من أنواع الاستثمار الجديدة.

بما يعزز مكانة دبي الرائدة في التصنيف العالمي لأهم مواقع الاستثمار الأجنبي المباشر عالمياً، ويعكس بوضوح مدى جاهزية بيئة الاستثمار في دبي التي تزخر بفرص واعدة تدعم خطط النمو والتوسع للشركات العالمية والناشئة كمدينة المستقبل الذكية والمستدامة وبوابة التوسع الإقليمي إلى الأسواق الجديدة الواعدة ومركزاً عالمياً للمواهب والابتكار وريادة الأعمال.

تحليل نتائج الربع الأول

ويشير تحليل «مرصد دبي للاستثمار» لاتجاهات الاستثمار الأجنبي المباشر في دبي خلال الربع الأول، من حيث أنواع مشروعات الاستثمار ودول المصدر وأهم القطاعات التي استقطبت المشروعات الاستثمارية، إلى أن مشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر توزعت بنسبة 74% للمشروعات الجديدة و17% لمشروعات الأنواع الجديدة من الاستثمار و6% لمشروعات إعادة الاستثمار، و3% لمشروعات عمليات الدمج والاستحواذ. وشكلت المشروعات الاستثمارية الاستراتيجية 63% من إجمالي تدفقات رأسمال الاستثمار الأجنبي المباشر. كما بلغت نسبة مشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر متوسطة وعالية التقنية في الربع الأول 52% من إجمالي مشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر، وذلك بحسب التصنيف المعتمد عالمياً من قبل منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي.

أهم الدول

ومن حيث دول المصدر، حافظت الولايات المتحدة على صدارتها لتدفقات رأس مال الاستثمار الأجنبي المباشر إلى دبي بـنسبة 65% في حين جاءت المملكة المتحدة ثانية بـنسبة 10% وتلتها سنغافورة بنسبة 7%، ثم اليونان بـنسبة 4% وجنوب إفريقيا بنسبة 3%. كذلك حافظت الولايات المتحدة على صدارتها من حيث عدد مشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 21% وشاركتها المملكة المتحدة الترتيب نفسه، وتلتها فرنسا بنسبة 7%، ثم ألمانيا بـنسبة 5%، والصين بنسبة 5%.

جاذبية البيئة الاستثمارية

وأشار فهد القرقاوي، الرئيس التنفيذي لـمؤسسة دبي لتنمية الاستثمار، إلى أن إطلاق منصة البيانات المفتوحة لـ «مرصد دبي للاستثمار» (dubaifdimonitor.ae) التي تقدم المعلومات والبيانات الحديثة على مدار الساعة، يؤكد التزام دبي بتعزيز تنافسية وشفافية بيئة الاستثمار في الإمارة وتوظيف أحدث التقنيات والخدمات الذكية المبتكرة لخدمة مجتمع المستثمرين العالمي بما يعزز جاذبية البيئة الاستثمارية بالإمارة.

وأوضح أن مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار تعد رائدة عالمياً في تطوير آليات رصد قوية للاستثمار الأجنبي المباشر واستخدامها للترويج لدبي بشكل أكثر فاعلية للمستثمرين، وكذلك لدعم تسهيل الاستثمار وتوفير خدمات الرعاية اللاحقة للمستثمرين، حيث يرصد «تقرير نتائج الاستثمار الأجنبي المباشر والتصنيف العالمي لإمارة دبي» السنوي أهم بيانات وإنجازات الإمارة حسب مؤشر «إف دي آي ماركتس»، والذي يرصد بيانات تدفقات رأس المال ومشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة حول العالم، وتقارير مؤشر «إف دي آي بنشمارك» الذي يحدد أفضل مواقع الاستثمار الأجنبي المباشر في العالم عن طريق المقارنات المرجعية إلى جانب بيانات «مرصد دبي للاستثمار الأجنبي المباشر» التحليلية.

أهم القطاعات

تركزت تدفقات رأس مال الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاعات خدمات المعلومات والسكن والخدمات الغذائية والتشييد والبناء في المشروعات السكنية والتجارية والتمويل والتأمين. ومن حيث توزيع مشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر جاء قطاع تجارة التجزئة والجملة في المرتبة الأولى وتلاه قطاع السكن والخدمات الغذائية ثم قطاعات الخدمات الإدارية والدعم والتمويل والتأمين والمقرات الإدارية.