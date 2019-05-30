407 مليارات درهم الأصول السائلة في البنوك بنمو 2.4 %

المصدر: أبوظبي - عبد الحي محمد

ارتفع مجموع الأصول السائلة في البنوك العاملة في الدولة إلى 407.6 مليارات درهم في 2018 بزيادة 9.7 مليارات درهم عن عام 2017 بنمو 2.4% على أساس سنوي.

وأكد تقرير للمصرف المركزي أن نسبة الأصول السائلة مقارنة بأصول البنوك لاتزال أعلى كثيرا من الحد الذي تقتضيه الجهات التنظيمية والبالغ نسبته 10%، مشيراً إلى أنها تراجعت من 18.3% في 2017 إلى 17.45% في 2018، بسبب زيادة أصول البنوك بمعدل أعلى كثيرًا خلال عام 2018.

وشدد التقرير على أن سلامة القطاع المصرفي في العام الماضي ظلت إيجابية مشيراً إلى أن البنوك لاتزال تتمتع بمستوى جيد من رأس المال حيث بلغت نسبة كفاية رأس المال 17.5%، وبالنسبة لشريحة رأس المال (الشق 1) فقد بلغت 16.2% والأسهم المشتركة معدل 14.3% في 2018 وهو أعلى بكثير من المتطلبات التنظيمية التي ينص عليها المصرف المركزي.

وأشار التقرير إلى تراجع نسبة القروض إلى الودائع للنظام المصرفي ككل من 97.1% في 2017 إلى 94.43% في 2018 وأرجع ذلك إلى النمو الأقوى للودائع مقارنة بالقروض، كما تحسنت نسبة الإقراض إلى الموارد المالية المستقرة من 84.6% في ديسمبر 2017 إلى 82.3% في ديسمبر 2018 مما يعكس زيادة أكبر في الخصوم مقارنة بالنمو الأبطأ للائتمان في البنوك، وتراجعت النسبة خلال 2018 في كافة البنوك.