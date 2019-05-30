الإمارات من الأفضل عالمياً في الإنترنت

المصدر: دبي- أشرف رفيق

ذكر موقع «انتر نيشن» الألماني أن الإمارات تمتاز بتوفير الخدمات الإلكترونية والاتصالات، خاصة الخدمات الحكومية عبر الإنترنت.

وأشار الموقع إلى تقرير رضا الوافدين عن توفير الخدمات عبر الإنترنت، الذي احتلت فيه الإمارات المركز الحادي عشر عالمياً من بين 68 دولة في توفير خدمات الإنترنت، حيث عبر 80% من الوافدين عن رضاهم عن الخدمات الإلكترونية والاتصالات والإنترنت في الإمارات.

وتقدمت الإمارات على دول الصين وتركيا، واحتلت الإمارات المركز الثالث والثلاثين عالمياً في الرضا عن خدمات الإنترنت السريعة، كما جاءت بين أفضل 50 دولة في العالم في خدمة توفير أرقام الهاتف المتحرك.