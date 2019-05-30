309 آلاف مسافر عبر «طيران الإمارات» قبل العيد

المصدر: دبي - البيان

تتوقع طيران الإمارات أعداداً قياسية من المسافرين نهاية الأسبوع الجاري قبيل إجازة عيد الفطر المبارك على رحلاتها المغادرة والقادمة إلى مطار دبي الدولي، ووفقاً لسجل الحجوزات فإن حركة المسافرين سوف تصل إلى الذروة الجمعة المقبلة، حيث من المتوقع أن يتجاوز عدد الركاب المغادرين عبر مطار دبي 80 ألفاً، وسوف يستمر الارتفاع حتى 3 يونيو، إذ تقدر أعداد المسافرين الذين سيستخدمون المبنى 3 المخصص لرحلات طيران الإمارات بما يزيد على 309 آلاف مسافر.

وتذكّر الناقلة المسافرين بضرورة الوصول والتواجد في المطار قبل ثلاث ساعات على الأقل من موعد إقلاع الرحلة، وتفتح كاونترات إنهاء إجراءات السفر قبل 24 ساعة من موعد كل رحلة، وينبغي على المسافرين إنهاء الإجراءات قبل ساعتين من موعد الإقلاع، وسوف تغلق الكاونترات قبل ساعة واحدة من موعد كل رحلة، ولن يقبل الركاب المتأخرون لضمان إقلاع الرحلات في مواعيدها المحددة، ويتمكن العملاء عبر العالم من عمل إجراءات سفرهم من أجهزتهم المكتبية أو المحمولة خلال 48-90 ساعة قبل موعد مغادرة الرحلة.