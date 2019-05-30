توجه لإنشاء قابضة جديدة في أبوظبي تضم 7 شركات

المصدر: أبوظبي - رويترز

قال ثلاثة مصادر إن إمارة أبوظبي تتجه لإنشاء شركة قابضة جديدة لسبع شركات مملوكة للحكومة تعمل في مجالات من بينها المطارات والإمداد بالكهرباء، بهدف تحسين الخدمات في تلك الشركات. ويرأس الشركة، التي ستحمل اسم شركة أبوظبي التنموية القابضة، محمد حسن السويدي الرئيس التنفيذي السابق لصندوق مبادلة الحكومي في أبوظبي، وقد تجري خصخصة الشركات السبع في نهاية المطاف.

وقال مصدران إن محفظة الشركة القابضة ستشمل مطارات أبوظبي، وموانئ أبوظبي، ومركز أبوظبي الوطني للمعارض، وأبوظبي للإعلام، وأبوظبي للطاقة، ومدينة خليفة الصناعية في أبوظبي، وأبوظبي للخدمات الصحية. وتلقت جميع هذه الشركات مبالغ كبيرة من الاستثمارات الحكومية للبنية التحتية والنمو.

وقال المكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي إنه سيعلن أسماء الشركات في وقت لاحق.

وقال مصدر مطلع على خطط أبوظبي «ستسمح الشركة القابضة للشركات بالعمل بشكل منفصل». وستكون الشركة قادرة على جمع الدين لوحداتها، التي يمكنها بدورها جمع دين لنفسها بدلاً من جمعه عبر دائرة المالية، مما يفصلها عن خطط الدين الخاصة بالإمارة. وشهدت أبوظبي دمج بعض من أكبر شركاتها في العامين الماضيين.