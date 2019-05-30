8 فلوس زيادة في البنزين لشهر يونيو

المصدر: أبوظبي - عبد الحي محمد

واصلت أسعار البنزين والديزل ارتفاعها في محطات الوقود بالدولة، حيث زادت بنحو 8 فلوس للتر البنزين خصوصي بدءاً من السبت المقبل الأول من يونيو 2019.

وأكدت شركتا البترول «أدنوك للتوزيع» و«إينوك» أمس على إقرار لجنة متابعة أسعار الوقود في الدولة، حيث ارتفع سعر لتر البنزين 98 (ممتاز) إلى 2.53 درهم ليونيو مقابل 2.48 درهم لمايو الجاري بزيادة 5 فلوس بنسبة 2%، كما ارتفع سعر لتر البنزين 95 خصوصي إلى 2.42 درهم مقابل 2.34 درهم لمايو بزيادة 8 فلوس بنسبة 3.4%، وارتفع سعر لتر البنزين بلس إلى 2.34 درهم مقابل 2.25 درهم بزيادة 9 فلوس بنسبة 4%، كما ارتفع لتر الديزل من 2.53 درهم إلى 2.56 درهم بزيادة 3 فلوس بنسبة 1.1%.

وخلال الأشهر الأربعة (مارس وأبريل ومايو ويونيو 2019) سجلت أسعار الوقود ارتفاعاً، حيث وصل فارق الزيادة في سعر لتر البنزين ممتاز والخصوصي وبلس 58 فلساً والديزل 28 فلساً مقارنة بتسعيرة شهر فبراير الماضي والتي كانت أقل تسعيرة للوقود على مدار 17 شهراً.