«إمباور» تبدأ تزويد خدمات التبريد لبرج «آي سي دي بروكفيلد بلايس»

المصدر: دبي- البيان

أعلنت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور»، بدء تزويد مبنى «آي سي دي بروكفيلد بلايس»، الواقع بمنطقة المركز المالي العالمي في دبي، والمؤلف من 53 طابقاً، بمساحة 1.1 مليون قدم مربع، بخدمات تبريد المناطق؛ وذلك بطاقة إنتاجية تصل إلى حوالي 6500 طن تبريد. ويتضمن البرج مساحات للمكاتب من الدرجة الأولى ومساحات البيع بالتجزئة، ومطاعم، وغيرها من المرافق الأخرى.

وسيتم ربط نظام تبريد المناطق في برج «آي سي دي بروكفيلد بلايس»، بمحطة تبريد المناطق التابعة لـ«إمباور»، في منطقة المركز المالي العالمي؛ وسيتم توصيل الخدمة على 3 مراحل.

وقال أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لـ«إمباور»: سعداء بتقديم خدمات تبريد المناطق لبرج «آي سي دي بروكفيلد بلايس»، أحد أكبر المشروعات العقارية في دبي، مشيرا إلى أن ما وصلنا إليه من تنوع محفظة مشاريعنا يعكس مدى الثقة، التي نحظى بها من المطورين العقاريين والمتعاملين في مجال تبريد المناطق؛ وذلك بفضل تقديم الشركة، خدمات تبريد المناطق، ذات مواصفات عالمية ومستدامة، لكافة المتعاملين، تساهم في تقليل استهلاك الطاقة بنسبة 50% من خدمات التبريد التقليدية«.

وأضاف: نعمل دائما في إمباور على دعم العديد من المشاريع الموجودة في دبي وذلك لدعم الدور الريادي لإمارة دبي في تخفيض انبعاثات الكربون. ليس هذا فقط، بل نسعى جاهدين أيضا للمشاركة في تنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة، الرامية لتحويل دبي إلى مركز عالمي ونموذج ناجح للاقتصاد الأخضر الجديد بما يعزز من تنافسيتها واستدامة التنمية التي تعيشها ويحافظ على بيئتها للأجيال القادمة، إلى جانب المشاركة في مئوية الإمارات 2071 والتي تهدف إلى أن تكون الإمارات الأفضل في العالم في المجالات كافة، وخاصة مجال تبريد المناطق والحفاظ على البيئة».