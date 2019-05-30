«فلاي دبي» تدعو المسافرين للقدوم قبل 3 ساعات من الرحلة

المصدر: دبي - البيان

دعت فلاي دبي المسافرين إلى الحضور للمطار قبل 3 ساعات من موعد الرحلة، وذلك مع اقتراب عطلة العيد وتوقع ازدحام المطارات خلال هذه الفترة.

وقالت إنه في حال كنت مسافراً لزيارة الأصدقاء أو العائلة أو تخطط لرحلة إلى إحدى الوجهات الجديدة مثل كاتانيا أو هلسنكي فيمكن إنجاز إجراءات السفر عبر موقع فلاي دبي الشبكي واختصار الوقت في المطار.

في حال رغبتكم والعائلة في الجلوس بالقرب من بعض أثناء الرحلة جى اختيار المقاعد قبل السفر. كما يتوجب على مسافري فلاي دبي معرفة المبنى أو المطار الذي تغادر منه رحلاتهم وأوزان الحقائب المسموح بحملها. ويمكن للمسافرين إضافة وزن إضافي إلى حجوزاتهم كما أن بإمكانهم اصطحاب معدات الغولف الخاصة أو أي أدوات رياضية أخرى.

ويمكن القيام بذلك من خلال خدمة الأمتعة الجديدة التي تتيح إضافة معدات رياضية إلى الحجز مقابل رسوم. ويرجى التأكد من أن هذه الأدوات أو الأجهزة لا تتجاوز الحد الأقصى المسموح به للوزن (20 كجم). وإذا كنت ترغب في تسجيل حقائبك من المنزل بكل سهولة، فيمكن استخدام خدمة تسجيل الوصول إلى المنزل بالشراكة مع DUBZ الاسترخاء والاستمتاع بالسفر من دون أمتعة.

وإذا كنت بحاجة إلى هدية العيد في آخر لحظة، فإن متجر فلاي دبي وخلال يونيو لديه مجموعة من المنتجات بما في ذلك خصم 20% على العطور ومستحضرات التجميل ومنتجات فلاي دبي في يونيو. كما يتوفر أيضاً إسورة مصنوعة يدوياً من مجموعة Blended الخاصة بنا لدعم مركز المنزل في حال رغبتم في ذلك.

ولمزيد من الراحة يمكن الاستفادة القصوى من عطلة العيد مع خدمات الاستقبال من «مرحبا». احجز الآن واستمتع بخدمات الاستقبال والتوصيل من المطار والمسار السريع عند عبور الجوازات ودخول الصالات.