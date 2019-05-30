«دبي للتجزئة» تفتتح مركزاً جديداً بمجمع رمرام

أعلنت «دبي للتجزئة»، الشركة المسؤولة عن إدارة قطاع التجزئة في «دبي القابضة»، افتتاح المرحلة الأولى من مركز مجمع رمرام السكني.

ويقع مركز التسوق والترفيه الجديد، والذي تبلغ مساحته 15 ألف قدم مربع في قلب مجمّع رمرام، بهدف تعزيز تجربة المقيمين في الحي السكني بمزيج متنوع من خدمات وعروض البيع بالتجزئة ومنافذ الأطعمة والمشروبات. وسيوفر المركز وجهة متكاملة وشاملة، وستشهد المرحلة الأولى منه افتتاح صيدلية وخدمات تنظيف الملابس ومنافذ للوجبات السريعة على مسافة قريبة من منازل المقيمين، إضافة إلى 20 موقفاً لركن السيارات.

وستكتمل المرحلة الثانية من المركز، بحلول الربع الأخير من عام 2019 لتزوّد الزوار والمقيمين بمجموعة واسعة من الخدمات الأساسية، بما فيها مركز للتجميل ومتجر هايبر ماركت جيان الفرنسي، ومقهى ومطعم يقدم المأكولات الهندية.

ومجمع رمرام السكني، الواقع على الطرف الشرقي من شارع حصة في دبي، يعد أحد أكبر المجمعات السكنية التابعة لمجموعة «دبي القابضة»، ويوفر لسكانه تجربة فاخرة تمتاز بأسلوب حياة رائع ضمن موقع صحراوي هادئ، فضلاً عن باقة مميزة من المرافق ووسائل الراحة العصرية. ويعتبر هذا المركز رابع مركز تسوق وترفيه تابع لشركة «دبي للتجزئة» التي تخطط لافتتاح المزيد من المراكز ضمن عدة مناطق سكنية بارزة في عام 2020. دبي - البيان