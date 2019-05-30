إحصاء أبوظبي: الديزل الأعلى ارتفاعاً بين مجموعات مواد البناء في أبريل

المصدر: أبوظبي- البيان

سجلت مجموعة الديزل أعلى ارتفاع في أسعار مواد البناء خلال شهر أبريل من عام 2019، مقارنة بشهر مارس 2019، وذلك طبقاً للتقرير الصادر عن مركز الإحصاء ــ أبوظبي، حول أسعار مواد البناء في أبوظبي لشهر أبريل 2019. ويستعرض التقرير حركة أسعار 21 مجموعة من مجموعات مواد البناء الرئيسة خلال أبريل 2019، مقارنة بشهر مارس 2019، وأبريل 2018.

وخلال أبريل 2019، ارتفعت متوسطات أسعار مجموعة «الديزل» بنسبة 3.3 %، ومجموعة «الأصباغ» بنسبة 0.9 %، ومجموعة (العمالة) بنسبة 0.8 %، مقارنة بمارس 2019، في المقابل، انخفضت متوسطات أسعار مجموعة «أسلاك/ للشقق» بنسبة 3.7 %، ومجموعة «أنابيب (يو بي في سي)» بنسبة 3.6 %، ومجموعة «الزجاج» بنسبة 2.6 %، مقارنة بمارس 2019.

وأظهر التقرير ارتفاعاً في مجموعة «البلاط والرخام» بنسبة 12.7 %، ومجموعة «أدوات النقل» بنسبة 10.1 %، ومجموعة «المواد العازلة» بنسبة 8.2 %، مقارنة بشهر أبريل 2018. كما انخفضت متوسطات أسعار مجموعة «أسلاك للشقق» بنسبة 16.2 %، ومجموعة «مواد التسقيف» بنسبة 11.1 %، ومجموعة «أسلاك / للمباني» بنسبة 9.9 %، وذلك خلال شهر أبريل 2019، مقارنة بأبريل 2018.