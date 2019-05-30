270 مليون دولار صافي قيمة أصول «الإمارات دبي الوطني ريت»

المصدر: دبي - البيان

أعلنت شركة الإمارات دبي الوطني ريت نتائجها المالية للسنة المنتهية بتاريخ 31 مارس 2019. حيث بلغ صافي قيمة أصول شركة الإمارات دبي الوطني ريت 270 مليون دولار، أو ما يعادل 1.08 دولار أمريكي للسهم الواحد، كما بلغ إجمالي قيمة محفظة العقارات 450 مليون دولار. وسجل إجمالي قروض الشركة حوالي 180 مليون دولار بنسبة 40% من القروض إلى القيمة.

واقترح مجلس إدارة الشركة توزيع أرباح نهائية بقيمة 5.399.754 دولارا أو 0,0215 دولار للسهم الواحد، أي ما يعادل 2% من صافي قيمة الأصول و3,81% من سعر السهم، حيث يحدد ذلك تبعاً لموافقة المساهمين في الاجتماع السنوي للجمعية العامة الذي سيعقد في 24 يونيو 2019.

وتعادل هذه التوزيعات المقترحة في الأرباح صافي إيرادات الإيجار الناتجة عن محفظة شركة الإمارات دبي الوطني ريت، على الرغم من التحركات التي شهدها التقييم خلال تلك الفترة. كما تم توزيع أرباح مؤقتة بقيمة 6.868.836 دولارا أمريكيا (0,0270 دولار أمريكي للسهم الواحد) للمساهمين عن فترة الستة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2018.

وبذلك يرتفع إجمالي الأرباح المستحقة الدفع لحملة الأسهم للسنة المنتهية في 31 مارس 2019 إلى 12.268.590 دولارا أمريكيا، أي ما يعادل 4,54% من سعر السهم و 8.65٪ من صافي توزيع الأرباح. وبعد اجتماع الجمعية العامة العادية، سيتم تداول الأسهم السابقة في 2 يوليو 2019، مع تحديد تاريخ التسجيل في 3 يوليو وتاريخ الدفع في 15 يوليو. وتعتزم الشركة مواصلة دفع أرباح الأسهم على أساس نصف سنوي.