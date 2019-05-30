ـــ قام مصرف السلام - البحريني، المدرج في بورصتي دبي والبحرين، بشراء ما يعادل 500 ألف سهم من أسهمها (أسهم الخزينة)، في بورصة البحرين، لترتفع أسهم الخزينة من 44.33 إلى 44.83 مليون سهم (2.023% من الأسهم الصادرة)، وذلك بتاريخ 28 مايو 2019.

ـــ يعقد مجلس إدارة شركة آن ديجيتال سيرفسس القابضة، اجتماعاً الأحد المقبل، لمناقشة تشكيل مجلس الإدارة.

ـــ وافقت هيئة أسواق المال الكويتية على طلب شركة الاستشارات المالية الدولية المدرجة ببورصتي دبي والكويت، ببيع أسهمها البالغ عددها 47.11 مليون سهم، وذلك لمدة ستة أشهر من تاريخ منح الموافقة، وذلك وفقاً للقانون.

ـــ يعقد مجلس إدارة شركة «رأس الخيمة العقارية»، اجتماعاً السبت القادم، لمناقشة بعض المسائل الخاصة بالشركة.