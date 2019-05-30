8 مليارات درهم دخل بنوك أبوظبي في 3 أشهر

المصدر: أبوظبي - وام

ارتفع صافي دخل البنوك التجارية والإسلامية العاملة في أبوظبي إلى نحو 8 مليارات درهم خلال الربع الأول بنمو 12% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام 2018، وذلك حسب أحدث الأرقام الصادرة عن مركز الإحصاء في أبوظبي.

ويعكس تواصل نمو دخل بنوك أبوظبي استمرار النشاط في القطاع الذي يعد من أهم القطاعات المالية الداعمة للاقتصاد الوطني.

وتوقع خبراء في القطاع المصرفي استمرار نمو صافي دخل البنوك في أبوظبي والإمارات خلال العام الجاري ما يعني زيادة صافي الأرباح في الحصيلة النهائية.

وبلغ صافي دخل بنوك أبوظبي التقليدية من الفوائد والاستثمار 6.7 مليارات درهم مستحوذة بذلك على 83% من إجمالي دخل القطاع في حين بلغ نصيب البنوك الإسلامية من الدخل 13 في المائة.

وبلغ عدد العاملين في بنوك أبوظبي التجارية والإسلامية مع نهاية الربع الأول من العام الجاري 11871 عاملاً وفق أرقام مركز الإحصاء.

وعلى مستوى تعويضات العاملين التي تشمل الأجور والرواتب والمكافآت النقدية والمزايا العينية الممنوحة للعاملين في بنوك أبوظبي فقد أظهر تقرير مركز الإحصاء ارتفاع نصيب العامل من التعويضات الإجمالية إلى 43411 درهماً خلال الربع الأول من العام الجاري بزيادة نسبتها 5.7% مقارنة مع 41057 درهماً في الربع الأول من العام 2018.