نصائح مهمة قبل السفر لقضاء إجازة العيد من فلاي دبي

المصدر: البيان الالكتروني

مع اقتراب عطلة العيد وتوقعات بازدحام المطارات خلال هذه الفترة تنصح فلاي دبي مسافريها باتباع سلسلة من النصائح التي تضمن لهم سفرا مريحا .

في حال كنت مسافراً لزيارة الأصدقاء أو العائلة أو تخطط لرحلة إلى إحدى وجهاتنا الجديدة مثل كاتانيا او هلسنكي تذكر أنه يمكنك إنجاز إجراءات سفرك عبر موقع فلاي دبي الشبكي واختصار الوقت في المطار.

تذكر انه وخلال هذه الفترة ينصح بالحضور الى المطار قبل ثلاث ساعات من موعد رحلتك.

في حال رغبتكم والعائلة في الجلوس بالقرب من بعض أثناء الرحلة يرجى اختيار المقاعد قبل السفر .

كما يتوجب على مسافري فلاي دبي معرفة المبنى او المطار الذي تغادر منه رحلاتهم واوزان الحقائب المسموح بحملها. يمكن للمسافرين إضافة وزن إضافي إلى حجوزاتهم كما أن بإمكانهم اصطحاب معدات الغولف الخاصة او اي ادوات رياضية اخرى.

يمكنك القيام بذلك من خلال خدمة الأمتعة الجديدة التي تتيح لك إضافة معدات رياضية إلى حجزك مقابل رسوم. يرجى التأكد من أن هذه الأدوات أو الأجهزة لا تتجاوز الحد الأقصى المسموح به للوزن (20 كجم) ويرجى الاطلاع على الأبعاد المقبولة والتكاليف المرتبطة بها هنا.

إذا كنت ترغب في تسجيل حقائبك من المنزل بكل سهولة ، فيمكنك استخدام خدمة تسجيل الوصول إلى المنزل بالشراكة مع DUBZ ، والاسترخاء والاستمتاع بالسفر بدون أمتعة.

إذا كنت بحاجة إلى هدية العيد في آخر لحظة ، فإن متجر فلاي دبي وخلال شهر يونيو لديه مجموعة من المنتجات بما في ذلك خصم 20 ٪ على العطور ومستحضرات التجميل ومنتجات فلاي دبي.

كما يتوفر ايضا اسورة مصنوعة يدوياً من مجموعة Blended الخاصة بفلاي دبي لدعم مركز المنزل في حال رغبتم في ذلك.

لمزيد من الراحة يمكنك الاستفادة القصوى من عطلة العيد مع خدمات الاستقبال