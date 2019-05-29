طيران الإمارات جاهزة لذروة السفر خلال عطلة عيد الفطر المبارك

المصدر: البيان الإلكتروني

تتوقع طيران الإمارات أعداداً قياسية من المسافرين نهاية الأسبوع الجاري قبيل إجازة عيد الفطر المبارك على رحلاتها المغادرة والقادمة إلى مطار دبي الدولي.

ووفقاً لسجل حجوزات طيران الإمارات، فإن حركة المسافرين سوف تصل إلى الذروة يوم الجمعة، الموافق 31 مايو، حيث أنه من المتوقع أن يتجاوز عدد الركاب المغادرين عبر مطار دبي الدولي 80 ألفاً.

وتذكّر طيران الإمارات المسافرين بضرورة الوصول والتواجد في المطار قبل ثلاث ساعات على الأقل من موعد إقلاع الرحلة. وسوف يستمر الارتفاع حتى 3 يونيو القادم، إذ تقدر أعداد المسافرين الذين سيستخدمون المبنى 3 المخصص لرحلات طيران الإمارات بما يزيد على 309 ألف مسافر.

وتفتح "كاونترات" إنهاء إجراءات السفر قبل 24 ساعة من موعد كل رحلة، وينبغي على المسافرين إنهاء الإجراءات قبل ساعتين من موعد الإقلاع، أياً كانت درجة سفرهم, وسوف تغلق قبل ساعة واحدة من موعد كل رحلة، ولن يقبل الركاب المتأخرون لضمان إقلاع الرحلات في مواعيدها المحددة.

ويتمكن العملاء عبر العالم من عمل إجراءات سفرهم من أجهزتهم المكتبية أو المحمولة خلال 48- 90 ساعة قبل موعد مغادرة الرحلة.

وتتوفر للعملاء أيضاً إمكانية إنجاز إجراءات سفرهم وتسليم أمتعتهم على "كاونترات" ضمن مواقف السيارات.

كما يمكن للركاب المسافرين عبر المبنى 3 اختيار تسليم أمتعتهم على واحد من عدد 46 "كاونتراً" مخصصاً لركاب الدرجة السياحية أو "الكاونترات" المخصصة لركاب الدرجتين الأولى ورجال الأعمال خلال الفترة بين ست ساعات و90 دقيقة من موعد الإقلاع.

أما بالنسبة للعائلات، فقد خصصت طيران الإمارات مناطق لإنهاء إجراءات السفر تقع في المنطقة 2 ضمن المبنى رقم 3.

وبعد إنهاء إجراءات السفر، ينصح الركاب بالحضور إلى بوابات الصعود إلى الطائرات قبل 45 دقيقة من مواعيد إقلاع الرحلات، إذ تغلق البوابات قبل 20 دقيقة من الموعد المحدد.

ولن يقبل الركاب المتأخرون لضمان إقلاع الرحلات في مواعيدها.