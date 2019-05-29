58 فلسا زيادة على لتر البنزين خلال 4 أشهر

المصدر: أبوظبي: عبد الحي محمد

للشهر الرابع على التوالي تواصل أسعار البنزين والديزل إرتفاعها في محطات الوقود بإمارات الدولة، حيث ترتفع خلال شهر يونيو المقبل بنحو 8 فلوس للتر البنزين خصوصي و3 فلوس للتر الديزل وذلك بدءا من السبت المقبل الأول من يونيو 2019.

وأكدت شركتا البترول أدنوك للتوزيع وإينوك عبر مواقعها الإلكترونية أمس على إقرار لجنة متابعة أسعار الوقود في الدولة تسعيرة الوقود لشهر يونيو المقبل شاملا ضريبة القيمة المضافة، حيث ارتفع سعر لتر البنزين 98 (ممتاز) إلى 2.53 درهم لشهر يونيو مقابل 2.48 درهم لشهر مايو الجارى بزيادة قدرها 5 فلوس وبنسبة 2%، كما ارتفع سعر لتر البنزين 95 خصوصي إلى 2.42 درهما مقابل 2.34 درهما لشهر مايو الجارى بزيادة قدرها 8 فلوس وبنسبة 3.4%، وإرتفع سعر لتر البنزين بلس إلى 2.34 درهم مقابل 2.25 درهم بزيادة قدرا 9 فلوس وبنسبة 4% ، كما إرتفع لتر الديزل من 2.53 درهم إلى 2.56 درهم بزيادة قدرها 3 فلوس وبنسبة 1.1%.

وخلال الأشهر الأربعة ( مارس وأبريل ومايو ويونيو 2019) سجلت أسعار الوقود إرتفاعا ملحوظا حيث وصل فارق الزيادة في سعر لتر البنزين ممتاز 58 فلسا وخصوصي 58 فلسا وبلس 58 فلسا والديزل 28 فلسا مقارنة بتسعيرة شهر فبراير الماضي والتي كانت أقل تسعيرة للوقود على مدار 17 شهرا أي منذ شهر شهر سبتمبر 2017 حيث سجلت الأسعار حينذاك 2.01 درهم للتر البنزين 98 (سوبر) و 1.90 درهم للتر البنزين 95 (خصوصي) .