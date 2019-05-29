«مكنزي»: الشركات الخليجية قادرة على التحول الرقمي

المصدر: دبي - البيان

أكدت شركة «مكنزي آند كومباني» الأمريكية للدراسات والأبحاث الاقتصادية، أن الشركات في منطقة الخليج قادرة على اجتياز تحدي التحول الرقمي بنجاح.

ونشرت «مكنزي» أمس تقريراً بعنوان «كيف تستطيع الشركات الخليجية التغلب على أكبر 5 تحديات تواجه تحولها الرقمي؟»،

وأكد التقرير أن الظروف مواتية أمام الشركات الخليجية لخوض تحدي التحول الرقمي، فغالبية هذه الشركات مهتمة بالرقمنة وتدرك أهميتها، حتى وإن لم تتحول إليها فعلياً. وعلاوة على ذلك، فإن الاتجاه إلى تبني التقنيات الحديثة والتعاطي مع منتجاتها يتزايد بصورة لافتة في منطقة الخليج. ومن أبسط الأدلة على ذلك أن 82% من سكان المنطقة يقتنون هواتف ذكية.

وذكر التقرير أن غالبية شركات الخليج بلغت غاية النجاح في العديد من جوانب ومقومات العمل.