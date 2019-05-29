منح الإقامة الدائمة أكبر حافز لاقتصاد الإمارات

المصدر: دبي - أشرف رفيق

ذكرت مجلة ماركت جورنال أن منح الإقامة الدائمة لرجال الأعمال في الإمارات هو أكبر حافز للاقتصاد الوطني، وسوف يؤدي إلى جذب أفضل المحترفين والموهوبين وأفضل القدرات العالمية، مما يوسّع نطاق النمو الاقتصادي في البلاد.

ومن المؤكد أن هذه الممارسة، التي تُعدّ تغيراً جذرياً في قواعد اللعبة، سوف تؤدي إلى جذب خبراء مؤهلين ورجال أعمال ومواهب استثنائية تستطيع أن تُحدث تغيّراً في نمط الحياة والاقتصاد في الإمارات. ونقلت المجلة عن أسامة الرحمة، رئيس تنفيذي الفردان للتحويلات النقدية، أن خطة منح الإقامة الدائمة سوف تمكّن شبكة الوافدين، وتعزز الثقة لديهم بإدارة البلاد واقتصادها. وأضاف أن هذا الإعلان كان استثنائياً بكل المقاييس للمتخصصين في الشؤون المالية في الإمارات، خاصة المقيمين من فترة طويلة.