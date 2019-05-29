مناطق دبي الحرة تجذب الشركات الصينية

المصدر: Ⅶ دبي - أشرف رفيق

ذكرت صحيفة تشينا ديلي الصينية أن المناطق الحرة في دبي تجذب مزيداً من الشركات الصينية، وأهم تلك المناطق الحرة مركز دبي للسلع المتعددة.

وأضافت الصحيفة أن مركز دبي للسلع المتعددة من أعمدة استراتيجية النمو في دبي، حيث سجل نمواً بنسبة 12% سنوياً في عام 2018، وانضمت إليه 1868 شركة، بينما ارتفع عدد الشركات الصينية المسجلة هناك بنسبة 31% لتصل إلى 500 شركة تقريباً، وفق إحصاءات المركز. وتغطي الشركات الصينية المسجلة في المركز قطاعات عريضة من الأنشطة الصناعية مثل الطاقة والإلكترونيات والبناء والتقنية المتقدمة وتنتمي إلى القطاعين الحكومي والخاص.

ونقلت الصحيفة عن فريال أحمدي رئيس التشغيل في المركز، أن أداء ونمو المركز في عام 2018 كان مشجعاً، وأعربت عن سعادتها بارتفاع عدد الشركات الصينية والشركات الأخرى المسجلة في المركز، لأنها قررت الاستفادة من الخدمات التي تقدمها دبي للشركات الأجنبية.

ويبلغ إجمالي عدد الشركات المسجلة في المركز 15 ألف شركة بمعدل انضمام سبع شركات يومياً في المتوسط، وفق ما ذكرته فريال، ويساهم المركز بنسبة 10% في إجمالي الناتج المحلي للإمارة ويعزز استراتيجية التنويع الاقتصادي والنمو في دبي والإمارات.