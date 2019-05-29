202 مليار درهم إنفاق الزائرين للإمارات المتوقع في 2028

المصدر: أبوظبي - وام

من المنتظر وصول حجم إنفاق الزائرين إلى الإمارات لمستوى 202 مليار درهم خلال عام 2028 في خطوة تعكس مدى الأهمية التي بات يلعبها الإنفاق في دعم قطاع السياحة.

وكان حجم إنفاق الزائرين بلغ عام 2018 نحو 130 مليار درهم تقريباً مقارنة مع 123.6 مليار درهم في عام 2017، وذلك بحسب دراسة بوصلة أعدتها وزارة الاقتصاد، خصصت عن توجهات الاستثمار والمستثمرين في الدولة.

وساهم قطاع السياحة والسفر بنسبة 11.3% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2017، وذلك وفقاً لنتائج تقرير المجلس العالمي للسفر والسياحة الذي أشار إلى أن تلك النسبة مرشحة للزيادة بمعدل 4.9% خلال 2018، ومتوسط زيادة سنوية بحدود 3.9% حتى عام 2028.