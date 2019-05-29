صفقة مباشرة على «الصفوة» بـ 260 مليوناً

المصدر: دبي - البيان

شهد سوق دبي المالي أمس، تنفيذ صفقة كبيرة مباشرة على أسهم شركة «الصفوة مباشر للخدمات المالية» بقيمة إجمالية 260.4 مليون درهم، وتمت الصفقة على نحو 434 مليون سهم بسعر 0.6 درهم للسهم.

وكان سوق دبي أطلق خدمة «الصفقات الكبيرة المباشرة» قبل 3 أعوام لتسهيل إنجاز الصفقات على أسهم الشركات دون التقيد بنطاق الحدود السعرية المعمول به في السوق.

وأطلق السوق خدمة الصفقات الكبيرة المباشرة في 2016، لتسهيل إنجاز الصفقات من هذا النوع على أسهم الشركات المدرجة دون التقيد بنطاق الحدود السعرية المعمول به في السوق ( 15% صعودا و10% هبوطا).